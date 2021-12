CaixaBank lanza un órdago como aliado del sector hostelero ante la pandemia

CaixaBank refuerza su compromiso con el sector hostelero. La entidad pondrá en marcha en los próximos días una nueva plataforma bajo el nombre Order&Go que permitirá a bares, restaurantes y cafeterías digitalizar sus negocios a un nivel al que en ocasiones una pyme no puede llegar dada la inversión que requiere. Este soporte aterriza justo en el momento más necesario, pues coincide en una era en la que la digitalización se ha convertido en una condición 'sine qua non' para la supervivencia de todo negocio, sobre todo tras el impacto de la pandemia del coronavirus, que no está más que acelerando este proceso.

El grupo que preside José Ignacio Goirigolzarri quiere aportar todo su 'músculo' digital a los 86.000 clientes del sector de la restauración que conforman su cartera y, por supuesto, ampliar la base potencial. Esta propuesta supone un acicate a la digitalización de unos negocios que han sufrido muy profundamente los efectos de la crisis del Covid-19. Aunque sus prioridades en estos momentos pasan por poder gestionar y planificar adecuadamente su tesorería y atender a los clientes, son conscientes de que no pueden dejar de lado el proceso de reinvención tecnológica porque supone en todo caso un trampolín para crecer.

La intensidad de los contagios provocados por la nueva variante ómicron ha expandido un ambiente de pesimismo entre los locales, que rememoran el difícil desafío que el sector parecía haber dado casi por superado. La oleada de cancelaciones de reservas previas a la Navidad ha sido muy notoria durante los últimos días. Ante esta crisis que tiene visos de alargarse, CaixaBank quiere tender su mano a la hostelería para mantenerla viva a pesar de los obstáculos. La entidad ha reforzado su división de negocios, que está preparada para dar un impulso al sector a través de más de 3.000 gestores especializados ubicados en 70 oficinas 'Store Negocios' que se reparten por todo el territorio español.

La tecnología más puntera podrá llegar a negocios de menos de 2 millones de facturación para mejorar la agilidad de sus servicios e incrementar sus ventas digitales

CaixaBank ha trabajado intensamente en el diseño de la solución tecnológica durante los últimos meses y ya está lista para ver la luz. Permitirá a los establecimientos hosteleros disponer de cartas en formato digital, contar con un canal propio de venta online y gestionar a través de una misma plataforma los servicios de aplicaciones de delivery como Glovo o Uber Eats, según han confirmado fuentes oficiales de la entidad. El resultado será una mejora de la agilidad del servicio en el propio bar o restaurante y un incremento de las ventas a través de los canales digitales.

La tecnología más puntera podrá llegar a negocios pequeños o familiares, de menos de 2 millones de euros de facturación. CaixaBank dará todas las herramientas a las pymes hosteleras para que incluso puedan ofrecer a sus comensales acceso a la carta digital mediante un código QR y que, desde sus móviles y de manera autónoma, puedan realizar tanto la comanda como el pago al terminar el servicio. También ofrecerá una plataforma para las que aún no disponen de una web en la que sus clientes puedan realizar sus reservas o pedidos de forma directa. Con el objetivo de lograr una mayor eficiencia, esa misma plataforma tendrá la capacidad de integrar todas las ventas independientemente del origen: las del canal online del establecimiento, las del propio local y las que se realizan a través de aplicaciones de entrega a domicilio de terceros.

Estas soluciones pueden servir de apoyo a los cerca de 280.000 bares y restaurantes que existen en España -datos del INE referidos a 2020, últimos disponibles-. Todos estos negocios dependen fundamentalmente del estilo de vida de los residentes del país y de los extranjeros, cuyas pautas habituales de comportamiento se han visto restringidas en su totalidad o de forma parcial desde marzo del año pasado. El distanciamiento social ha sido la recomendación más habitual que se ha venido realizando desde el Gobierno, por lo que la digitalización es un elemento esencial para el sector.

CaixaBank quiere así ahondar en su papel como pieza clave en la recuperación y evolución de un sector que se ha visto muy castigado. El grupo apuesta de lleno por entrar en este nicho de mercado que por un lado le permitirán cumplir con su misión social y, por otro, abrir nuevas fuentes de ingresos a través de su división de negocios. A principios de año, el banco abrió un segmento específico para los hosteleros dentro de sus servicios para empresas. Se llama Food&Drinks y en él se enmarca la nueva solución Order&Go. El equipo enfocado a este sector ayuda a optimizar la rentabilidad de los negocios o a simplificar la actividad diaria, ofrece financiación adaptada a proyectos concretos e incluso pone a disposición de los locales formación y asesoramiento.