Caixabank, BBVA, ING... Los fondos de inversión con mayor rentabilidad

Los fondos de inversión registraron un aumento patrimonial en el mes de mayo del 1,13% con respecto a abril ante el buen tono de los mercados, según datos de Vdos. Porcentaje que en datos brutos supone un incremento de 3.379 millones de euros, hasta situarse a cierre de mes en 302.121 millones de euros.

Por cuota de mercado, los bancos mantienen su posición dominante al concretar casi el 75%. De forma más detallada: Caixabank es la entidad con mayor patrimonio gestionado, al concentrar 73.849 millones de euros y una cuota de mercado del 24,44%, le sigue el Banco Santander con 48.359 millones. Así las cosas, veamos a continuación cuáles son los fondos de inversión con mayor rentabilidad de cada banco.

Fondo cartera Naranja 90 de ING

El Fondo Cartera Naranja 90 de ING, que cuenta con un riesgo alto, nivel de 6 sobre 7, tiene una vocación de renta variable internacional y sus inversiones son a largo plazo para evitar las subidas y bajadas puntuales, por lo que el plazo mínimo de inversión es de cinco años. Tiene una composición del 90% en variable y 10% en oro. En lo que va de año ha generado un 9,60%.

Fondo 'Estrategia Inversión' del BBVA

El fondo 'Estrategia Inversión' del Banco BBVA también cuenta con un nivel de riesgo de 6 sobre 7. Invierte en renta variable y renta fija pública/privada, sin predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición y busca activos que tengan como característica la generación de rentas recurrentes como dividendos y cupones. Lleva en el año una renta acumulada del 11,51% y en la última década un 30,55%.

Fondo temático Santander Future Wealth del Banco Santender

Este fondo está destinado principalmente para aquellos que tengan experiencia en bolsa y que busquen invertir "en compañías que van a marcar el futuro". Es un fondo de renta variable global, que destina como mínimo el 75% de su patrimonio a renta variable y el resto de la exposición total se invierte en renta fija. Su nivel de riesgo es alto de 6 sobre 7. La inversión de este fondo de inversión es a medio y/o largo plazo, con un horizonte temporal de más de 5 años.

Selección Tendencias Estándar de Caixabank

Fondo destinado también a aquellos con perfiles más arriesgados, con un nivel de riesgo de 6 sobre 7. Invierte más del 50% en IICs financieras que sean activa apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo Caixabank, con un mínimo del 20% en una misma IIC. Su rentabilidad acumulada es del 90,36% en los últimos cinco años.

Estados Unidos Bolsa del Banco Sabadell

Este fondo tiene una exposición en renta variable superior al 75%. Localiza sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los Estados Unidos, aunque eso sí, no descarta otros mercados como Canadá con carácter secundario. Detalla el Sabadell también que la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.

El fondo gestiona activamente su exposición a las monedas distintas al euro, pudiendo manejar con entera libertad el riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio; por tanto, su nivel de riesgo es alto, un 6 en una escala de 7. En lo que va de año tiene una rentabilidad acumulada del 23,83%.

Pequeñas compañías Europa de Bankinter

Este fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC, hasta un máximo del 10% del patrimonio, más del 75% de la exposición total en renta variable, de mediana y baja capitalización de emisores mayoritariamente europeos. En todo momento, al menos el 60% de la exposición total será renta variable radicadas en el área euro. Además, se podrá invertir minoritariamente en renta variable de emisores de la OCDE (Japón, EEUU, etc.) y en menor medida en otros países no OCDE o emergentes. Su riesgo es alto (6/7). Y, si hablamos de su rentabilidad, tiene un acumulado en lo que va de año del 28,05%.

Cartera Dinamica Liberbank

Este fondo tiene un nivel de riesgo de 5 en una escala de 7. Invierte entre el 70% y el 100% del patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no y que pueden pertenecer o no al grupo de la Gestora. Mientras, la inversión en renta fija y variable no tendrá un porcentaje asignado. Lleva una rentabilidad acumulada en 2021 del 12,59% y en los últimos diez años del 83,10%.