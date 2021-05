CaixaBank gana 4.786 millones hasta marzo por el efecto contable de Bankia

Tras la incorporación del patrimonio neto de Bankia, la cuenta de CaixaBank ha reflejado un apunte extraordinario asociado a la fusión, conocido como fondo de comercio negativo (badwill), de 4.300 millones de euros, que unido a los gastos extraordinarios de la integración y al resultado ordinario (40 millones de euros), ha disparado el beneficio neto atribuido contable hasta los 4.786 millones de euros durante el primer trimestre del año.

El fondo de comercio negativo es un efecto que se produce al descontar del patrimonio neto de Bankia (13.088 millones de euros) el precio de adquisición pagado por CaixaBank (5.314 millones de euros), así como otra serie de ajustes contables al poner a valor razonable diferentes activos y pasivos (3.474 millones de euros).

En realidad, la cuenta de resultados de CaixaBank en este primer trimestre no incluye los resultados generados por la actividad de Bankia en el periodo, ya que la operación se cerró a finales de marzo, por lo que en ese sentido la fusión no ha tenido ningún impacto en las distintas líneas de actividad. No obstante, el balance sí refleja la incorporación de activos y pasivos de Bankia a su valor razonable a fecha de 31 de marzo, que es la fecha que se ha tomado como referencia de la fusión a efectos contables.

Ganó 514 millones descontando el efecto Bankia

Descontando el efecto contable extraordinario asociados a la fusión con Bankia, CaixaBank registró un beneficio atribuido de 514 millones de euros, frente a los 90 millones generados en el mismo periodo del ejercicio anterior y afectados por las provisiones constituidas para anticiparse a impactos futuros asociados al Covid-19. Del total, 444 millones correspondieron a la actividad bancaria y de seguros, 58 millones proceden de la entidad portuguesa BPI, y 12 millones, de participaciones.

Los ingresos core de CaixaBank -sin integrar en el periodo la actividad de Bankia- alcanzaron los 2.066 millones de euros a cierre del primer trimestre, con un incremento del 1% interanual. En un entorno de tipos negativos, el margen de intereses se redujo un 0,7%, hasta 1.191 millones de euros. Este descenso se ve compensado por los ingresos por contratos de seguros (+9,3%), los resultados asociados a participadas aseguradoras (+39,2%) y el crecimiento de las comisiones (+0,2%).

El margen bruto se situó en 2.063 millones de euros, un 4% más, gracias a la mejora de los resultados de operaciones financieras, que alcanzaron 42 millones de euros, y cuya evolución viene marcada, esencialmente, por el impacto negativo en 2020 de la valoración del riesgo de crédito de los derivados financieros. Los ingresos de la cartera de participadas se elevaron un 34,4%, hasta 77 millones de euros, debido a la mejora del resultado atribuido de SegurCaixa Adeslas, impactado en el mismo trimestre del ejercicio anterior por la valoración de activos.

Mientras, los gastos de administración y amortización recurrentes se redujeron un 3,3% en tasa interanual, hasta 1.149 millones de euros, una caída que se debe a los ahorros asociados a las prejubilaciones de 2020, a la gestión de la base de costes y a menores gastos incurridos en el contexto de la crisis del coronavirus. La entidad ha registrado entre enero y marzo gastos extraordinarios asociados a la integración de Bankia por importe de 40 millones de euros.

Los activos tóxicos conjuntos superan los 14.000 millones

La entidad ha logrado mantener una sólida posición de solvencia y liquidez, muy por encima de los niveles exigidos. La ratio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) se se situó al cierre del trimestre en el 14,1% y el LCR en el 309%, mostrando una holgada posición de liquidez muy por encima del mínimo requerido del 100%. Por su parte, la mora se colocó en el 3,6% y la ratio de cobertura de los mismos se mantuvo en el 67%. El saldo de dudosos, sin tener en cuenta la integración de Bankia, se mantuvo prácticamente estable en el periodo, con 8.650 millones de euros. Teniendo en cuenta el conjunto del balance de la sociedad integrada, este saldo ha ascendido a 14.077 millones de euros. El coste del riesgo (últimos 12 meses) ha sido del 0,61%.

Más de 500.000 millones en recursos de clientes

A finales de marzo, y tras la fusión con Bankia, los activos totales del grupo CaixaBank ascendieron a 663.569 millones de euros (+47%) y el patrimonio neto, a 35.552 millones (+40,6%). Los recursos gestionados de los clientes se elevaron en el trimestre un 39,6% interanual, hasta 579.934 millones. Sin considerar la aportación de Bankia, los recursos de clientes crecieron apenas un 0,9%, hasta 419.335 millones. En cuanto al crédito a la clientela bruto, se situó a cierre de marzo en 363.821 millones, con un incremento del 49,2% en el trimestre (-0,5% sin considerar la aportación de Bankia).

Por segmentos, el saldo del crédito a particulares cerró el trimestre en 191.315 millones de euros, un 58,6% más. Sin contar Bankia, el saldo fue de 119.314 millones, un 1,1% menos, fruto del proceso de desendeudamiento que están llevando a cabo los hogares. En detalle, la evolución orgánica del crédito para la adquisición de vivienda registró una moderación del 0,7% y del 2% el destinado a otras finalidades. En empresas, el saldo subió un 40,3% como consecuencia de la integración, hasta 149.358 millones, si bien de manera orgánica se mantiene estable. Mientras, los recursos en fondos de inversión subieron un 6,1% de manera orgánica y los planes de pensiones lo hicieron un 3,3% (un 41,2% y un 28%, respectivamente, integrado Bankia).

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha subrayado que con la fusión con Bankia el grupo consolida su posición en el sistema financiero, alcanzando cuotas de mercado del entorno del 25% y los mejores ratios de solvencia, liquidez y calidad crediticia entre las grandes entidades en España. Además, ha asegurado que es consciente de "los enormes desafíos estructurales a los que se enfrenta el sector bancario, derivados fundamentalmente del proceso de digitalización de la economía y de los tipos de interés negativos. "Por eso hemos querido anticiparnos acometiendo esta integración", ha apostillado.