Es la boda del año. Caixabank y Bankia se unen para crear la mayor franquicia bancaria en España y el segundo banco del Ibex 35 por capitalización. Será más grande, solvente, eficiente y rentable que hasta ahora gracias a las sinergias en costes e ingresos que prevé obtener con los ajustes de estructura con recortes de plantilla y de oficinas. Bankia desaparecerá del mapa como marca dentro de la integración y su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, mantendrá la presidencia con labores ejecutivas dentro de Caixabank. Gonzalo Gortázar, su actual consejero delegado, seguirá siéndolo y liderará la gestión de la entidad.

Los ejecutivos vascos han mostrado su sintonía y predisposición a trabajar juntos; lo han calificado como un aliciente del proyecto. “Sobre la gobernanza, he de decir que Gonzalo y yo llegamos a un acuerdo en un solo día. Conozco a Gonzalo desde hace tiempo”, explicó Goirigolzarri en la conference call con analistas. “Para mí es un placer trabajar con José Ignacio. Es uno de los atractivos del proyecto para mí es un claro plus. Estoy ilusionado con ello”, añadió Gortázar al respecto del reparto de poderes.

"He participado en muchas fusiones y lo que he aprendido es que, para que funcione, hay que tener una estructura de gobierno muy clara. Quién manda. Para mí es muy importante unir al equipo directivo con el consejo de administración, y que el presidente tenga alguna función para ayudar en la gestión. Gonzalo es el primer ejecutivo y lidera la gestión, y yo tendré algunas funciones claras como la comunicación y la conexión con el consejo", apuntó Goirigolzarri sobre su labor al frente del nuevo banco.

El nuevo Caixabank Bankia prevé conseguir unos ahorros recurrentes de costes de 770 millones de euros anuales, de forma plena a partir de 2023, y generar progresivamente sinergias de ingresos de 290 millones de euros anuales en un horizonte de cinco años. "Para casarse en tiempos de dificultades tienes que elegir al compañero correcto… y eso es lo que hemos hecho", dijo a los analistas Gortázar.

El nuevo rol del FROB

Una de las claves e incógnitas que se ha resuelto hoy es el reparto de poder entre los accionistas de los dos bancos que se fusionan, como también el rol que ocupará el Estado y el Gobierno de Pedro Sánchez tras la operación para recuperar al máximo las ayudas públicas inyectadas en el rescate de Bankia.

"El FROB ha sido un gran accionista para nosotros [Bankia]. No hemos tenido interferencias políticas y nos han dejado hacer. En el nuevo grupo mantendrá un 16% y tendrá un asiento en el consejo de 15, que es importante. Cuando nos incorporamos a Bankia era importante lanzar un mensaje a la sociedad de que iba a estar gestionado por profesionales. Creemos que seguirá manteniendo un comportamiento profesional por el bien de los accionistas", explicó Goirigolzarri sobre la participación estatal y sus efectos en la marcha del nuevo banco.

Sobre la política de dividendos que seguirá la entidad, el nuevo jefe de Caixabank descarta salirse de la prudencia que se ha instaurado en el sector desde marzo cuando se suspendieron los pagos al accionista por recomendación del Banco Central Europeo (BCE). "No veo un interés especial por parte del FROB en aumentar el payout (porcentaje del beneficio que va a dividendos). La actual situación económica previene que Bankia no reparta su exceso de capital. Reinvertiremos este exceso en la fusión. Otras alternativas serán peores para los accionistas. El reparto de dividendos dependerá de lo que decida el consejo, pero no tenemos una decisión sobre eso. Tendremos tiempo para ello", argumentó Goirigolzarri.