CaixaBank hace suyos los fondos de Bankia que aglutinan 22.274 millones

CaixaBank no quiere salirse de su hoja de ruta. Por ello, continúa dando pasos de gigantes para completar lo antes posible su integración con Bankia, tal y como demostró con el gran despido colectivo para más de 6.400 empleados negociado con sindicatos, que para algunos podría haber sido aconsejable realizarse en al menos dos tandas. Uno de los últimos avances ha sido la incorporación de todo el negocio de Bankia Fondos a su plataforma CaixaBank Asset Management (AM), incluido el cambio de denominación de los productos y la práctica desaparición de la marca de la entidad absorbida en este ámbito. El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri ha añadido a su plataforma en los últimos días más de 60 fondos de inversión que quedaban pendientes de mutar.

La entidad se ha apresurado a realizar todo el traspaso esta semana, de modo que los clientes procedentes de Bankia que traten de acceder ahora a sus carteras verán la conversión que han sufrido los productos que tenían contratados. En todo caso, la entidad asegura que no se producirá modificación alguna en la vocación inversora del fondo, ni en su política de inversión. También asume el compromiso de no realizar cambios sobre el patrimonio invertido y garantiza que no tocará las comisiones establecidas ni la rentabilidad obtenida hasta la fecha. De hecho, conservará la antigüedad de todos los partícipes.

En cualquier caso, se guarda un 'as bajo la manga' añadiendo que informará al cliente a través de una carta explicativa en caso de que en algún fondo se produzca alguna mutación, dándole la posibilidad de reembolsar sus participaciones, en el plazo establecido legalmente y sin penalización. No se descarta que en algún momento se realicen fusiones de productos, lo que podría producirse una vez se complete la integración tecnológica a finales de año. Es previsible que se lleve a cabo una revisión del catálogo y de la oferta final a principios de 2022.

No se descarta una revisión de la oferta comercial y fusiones de productos, lo que podría darse una vez se complete la integración tecnológica

De este modo, prácticamente todos los fondos han cambiado ya de denominación, pero transitoriamente y para nueve fondos de la entidad absorbida cuyo nombre era igual o similar a la de productos de CaixaBank, se mantendrá el identificativo 'Bankia' para que sean fácilmente reconocibles. Estos serán CaixaBank Bankia Dividendo Europa; CaixaBank Bankia Futuro Sostenible; CaixaBank Bankia Mixto Futuro Sostenible; CaixaBank Bankia Bolsa Española; CaixaBank Bankia Index España; CaixaBank Bankia Index Eurozona; CaixaBank Bankia Megatendencias; CaixaBank Bankia Bolsa USA; y CaixaBank Bankia Renta Fija Corporativa.

Bankia Fondos mantenía activos bajo gestión por 22.274 millones de euros correspondientes a 122 fondos a cierre del pasado mes de junio, teniendo en cuenta los fondos con todas sus clases, según los últimos datos disponibles en Inverco. Este volumen se suma a los 52.792 millones de euros que gestionaba a la misma fecha CaixaBank AM, por lo que el importe total del grupo asciende ahora a 74.767 millones de euros. Los productos del banco absorbido continuarán teniendo como depositaria a Cecabank, puesto que es la misma con la que mantiene un acuerdo la entidad de la 'Estrella de Miró'.

Bankia Pensiones sigue pendiente

Uno de los puntos pendientes es Bankia Pensiones. Se da la circunstancia de que este negocio que mantiene más de 8.000 millones de euros bajo gestión estaba integrado en Bankia Fondos hasta la fusión entre ambas entidades. En cambio, el grupo CaixaBank decidió escindirlo y 'regalárselo' a VidaCaixa. Por ello, Bankia Pensiones tuvo que firmar con la filial aseguradora un proyecto común de fusión independiente con el que se pretende reducir duplicidades, costes y cargas administrativas de forma significativa. En este orden no se ha producido todavía ningún avance significativo.

Aunque ha quedado incorporada a VidaCaixa a efectos contables, la web de Bankia Pensiones continúa funcionando como antes y ninguno de sus productos ha sufrido algún cambio. El grupo justifica esta operación por responder a "una consecuencia lógica del proceso de reordenación e integración, que tiene por objetivo unificar, en una única entidad gestora de fondos de pensiones, los negocios de gestión y administración de fondos de este tipo", aglutinando las capacidades de cada sociedad para facilitar una asignación más eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros.