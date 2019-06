CaixaBank rebaja el riesgo de un giro 'indepe' en la Cámara de Barcelona

CaixaBank rebaja el riesgo de un posible giro 'indepe' en la Cambra de Comercio de Barcelona. Pese a la victoria de la lista independentista auspiciada por la ANC en las elecciones a la presidencia de este órgano, el presidente no ejecutivo del banco catalán, Jordi Gual confía en que la Cambra antepondrá el desarrollo de la economía y de la empresa a los intereses soberanistas de su nueva ejecutiva.

"Habrá que ver cuál es el camino que emprende este órgano, que es importante y que puede contribuir al desarrollo económico. Estamos confiados de que, en esta nueva etapa, se tendrán en cuenta los intereses generales, como son el desarrollo de la economía y de la empresa", ha dicho Gual.

Estas han sido las declaraciones del presidente del consejo de administración de CaixaBank cuando ha sido cuestionado sobre una posible deriva independentista de la institución una vez que Joan Canadell, que entre otras cosas ha manifestado su intención de poner la institución al servicio de la independencia, ha ascendido a su presidencia.

Mira también Presiones a Bonet para atar en corto a Canadell por el giro 'indepe' en la Cambra

Durante su participación en un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) organizado por la Apie en colaboración con BBVA, el banquero ha evitado pronunciarse sobre la posible vuelta a Cataluña de la entidad, aunque mantiene la puerta abierta a esta posibilidad en el futuro.

"No debo pronunciarme sobre cuestiones hipotéticas, que no tienen porqué no plantearse en el futuro. Una vez se vaya concretando el futuro el consejo tomará una decisión al respecto de esta cuestión", ha comentado Gortazar a pocos meses de que se cumplan dos años desde el traslado de la sede social de CaixaBank a Valencia tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Mantiene el plan estratégico pese a los tipos bajos

En otro orden de cosas, Gual ha sostenido que CaixaBank mantiene intactos los objetivos de su plan estratégico pese a la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE), en un último servicio Mario Draghi, aplique una nueva rebaja de los tipos de interés o retome los estímulos a la economía una vez las perspectivas de la Unión Europea (UE) han se han deteriorado por culpa de las tensiones comerciales impulsadas desde la Administración Trump y a la posibilidad de un 'Brexit' duro.

Por tanto, la entidad mantiene la hoja de ruta anunciada el pasado mes de noviembre en Londres, que contempla alcanzar una rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) superior al 12% en 2012 y distribuir más del 50% de los beneficios a los accionistas, entre otros objetivos. Gual asegura que el banco que preside tiene pulmón suficiente para conseguirlos.

"En CaixaBank tenemos un plan estratégico que no vamos a modificar, ya contemplábamos la posibilidad de que bajaran más los tipos. Podríamos modificar las estrategias comerciales para conseguir los 'target' que nos hemos marcado", ha dicho Gual, que sostiene que el banco dispone de "muchos recursos", como su negocio de seguros y tarjetas, para combatir el actual entorno de política monetaria.

Gual también se ha sacudido las críticas vertidas desde el Banco de España respecto a su ERE y ha señalado que el proceso por el que saldrñan hasta un total de 2.023 personas de la entidad mediante prejubilaciones y bajas incentivadas es totalmente "legal y voluntario". Además, ha defendido que el proceso era necesario para asegurar la sostenibilidad del negocio del banco en el futuro.