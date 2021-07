CaixaBank se reforzará en la 'España vaciada' con los ofibuses de Bankia

Uno de los símbolos más emblemáticos de la ya extinta Bankia en las zonas rurales eran sus ofibuses. La entidad fue pionera en explorar el concepto del banquero que recorre rutas excluidas financieramente en oficinas itinerantes. Pues bien, CaixaBank ha querido ahora recoger el testigo del banco absorbido, regulando este servicio en el acuerdo firmado en la madrugada de este miércoles sobre el procedimiento de despido colectivo y la modificación sustancial de las condiciones consecuencia de la fusión.

La dirección del banco determinará los municipios en las que se crearán nuevos trayectos para las ofimóviles o si simplemente se tratará de reforzar las rutas actuales. En cada una de ellas prestarán servicios al menos dos personas en turnos semestrales alternos. Hasta ahora, Bankia contaba con catorce furgonetas y CaixaBank con dos, aunque podrían ampliarse a veinte. Todas estas posiciones, así como las nuevas que puedan crearse para ampliar la cobertura, se ofrecerán mediante convocatoria interna pública. Eso sí, se priorizarán las peticiones de los equipos adscritos a las rutas existentes a la fecha de la firma del acuerdo (7 de julio de 2021) para cubrir las posiciones que actualmente estén ocupando.

CaixaBank cuenta con dos furgonetas desde finales de 2019 en funcionamiento. Una con base en Madrid y que recorre pueblos de Guadalajara y Cuenca. La segunda, con base en Burgos, visita pueblos de esta capital y alguno de los alrededores. Bankia, por su parte, puso en marcha su primer 'banco sobre ruedas' en 2014 y hasta ahora contaba con catorce ofibuses que recorrían las provincias de Ávila, Castellón, Ciudad Real, Granada, La Rioja, Madrid, Segovia, Toledo y Valencia. También cuentan con algunos de reserva para dar servicio en actos celebrados fundamentalmente en recintos cerrados, como en la Feria del Libro o en circuitos de motociclismo.

La CNMC ha exigido a Caixabank que no abandone ningún municipio en el que no exista una sucursal competidora

En la inmensa mayoría de estas localidades no hay presencia de otra entidad bancaria, de modo que estas oficinas son clave para evitar el riesgo de exclusión de estas poblaciones, que de forma agregada suman cerca de 270.000 personas, según ha explicado un portavoz de la entidad a La Información. Cabe señalar que, como parte de la reestructuración derivada de la operación de consolidación, el grupo cerrará 1.534 sucursales, lo que supone el 25% de la red. Fuentes sindicales creen que el banco podría contemplar la fórmula de los ofibuses para continuar dando servicio en las áreas más afectadas por estas clausuras, sobre todo si se tiene en cuenta que el supervisor de Competencia supeditó la aprobación de la fusión a que no abandonara ningún municipio en el que no exista una sucursal competidora.

El documento que regula la actividad de este servicio itinerante de atención al cliente recoge que los empleados que se comprometan con el mismo deberán hacerlo por un periodo mínimo de dos años. A partir de entonces será cuando puedan solicitar el traslado a un centro de trabajo con horario general. Aunque las condiciones se aprecian buenas, se trata de un servicio muy sacrificado, fundamentalmente por los kilómetros que se deben realizar en un día de jornada. El personal que cause baja como equipo de ofimóvil podrá ser adscrito, siempre que exista vacante, a una oficina de la ciudad en la que tenga fijado su domicilio; o a una de la localidad más próxima a la suya en caso de que viva en una población en la que no haya sucursal. También podría darse la posibilidad de que se le reubique en la oficina en la que trabajaba antes de incorporarse al equipo de los ofibuses.

Los equipos que formen parte de este servicio itinerante recibirán un plus anual de entre 3.490,8 euros y 4.050 euros

El servicio de ofimóvil podrá realizarse en horario general o singular. Los que se suban al primer caso percibirán durante los periodos de tiempo en que presten el servicio itinerante un plus por un importe de 3.490,8 euros anuales brutos que se prorrateará en 12 mensualidades. Los empleados que se decanten por el horario singular realizarán su jornada de manera dividida, es decir, se montarán en las furgonetas parte del año y con un máximo de 6 meses, y el resto del año estarán adscritos, en horario general, a una oficina. Este equipo recibirá un plus de 4.050 euros brutos anuales.

Todos los empleados recibirán la nómina en dos tandas

En otro orden de cosas, la documentación firmada también recoge que los empleados que provienen de Bankia empezarán a cobrar la nómina como lo venían haciendo hasta ahora los de CaixaBank: en dos tandas. De este modo, recibirán un adelanto de la nómina el día 14 de cada mes que será equivalente al 50% del importe neto de todos los conceptos (excepto retribuciones variables extraordinarias y pagos puntuales). El importe de este anticipo se deducirá del importe total a abonar a final de mes, cuando se recibirá el monto restante. Además, la plantilla del banco absorbido estará obligado a fijar una cuenta corriente para el abono de su sueldo de CaixaBank en el momento en que se produzca la integración tecnológica, prevista para finales de año.

El número de personas trabajadoras afectadas por el despido colectivo es de hasta 6.452,mientras que se producirá la recolocación directa de 570 empleados en empresas de CaixaBank, la mayoría en CaixaBank Tech. No obstante, otro de los puntos relevantes es que se abrirá una convocatoria de vacantes para 138 personas cuyo proceso de selección gestionarán las propias filiales, que serán Building Center, CaixaBank Operational Services, CaixaBank Payments & Consumer, ImaginTech, MicroBank y VidaCaixa. En esta convocatoria abierta podrán participar todos los trabajadores excepto los que ocupen una posición estratégica que aconseje la continuidad de su prestación de servicios en CaixaBank. A este colectivo, se le comunicará expresamente la imposibilidad de su admisión en el proceso de selección.