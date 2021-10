Calviño ficha a Deloitte como asesor de cabecera para el megafondo Next Tech

Economía vuelve a confiar en Deloitte para hacer todo el trabajo de campo para el reparto de los más de 2.000 millones de euros de dinero público con los que se pretende dotar el fondo 'Next Tech'. El Instituto de Crédito Oficial, a través de su gestora Axis, acaba de fichar a la 'big four' como asesor de cabecera para toda la selección y valoración de todas las inversiones y el seguimiento. Lo hace después de recurrir a ellos también para cumplir con esas funciones en el Fondico que, hasta la fecha, tiene comprometidos 2.200 millones. En el caso del nuevo vehículo, que se apoya en el dinero europeo procedente de los 'Next Generation' europeos, no sólo se respaldarán a gestoras de capital riesgo, sino también a tecnológicas de manera directa.

La anunciaron hace meses. Pero fue el pasado mes de julio cuando se lanzó la iniciativa. Como ya hicieran otros países europeos como Alemania o Francia, el Gobierno ponía sobre la mesa dinero público para tratar de financiar a compañías españolas en un momento especialmente relevante para la digitalización tras la pandemia global del coronavirus. El objetivo: ampliar la potencia de fuego que ya tenían con el Fondico Global, con el que habían regado de dinero público al sector del capital riesgo, no sólo al de startups, sino también a otros para compañías más consolidadas. Ahora, eligen a un asesor para que les ayude.

Tal y como acaba de hacer público el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que es el que asume la gestión de este 'megafondo', volverá a ser Deloitte después de imponerse a una segunda oferta. El contrato tiene una duración de tres años, ampliables otros dos más, para así cumplir con toda la fase de inversión del fondo. La división de asesoría de la 'big four' recibirá 1,7 millones de euros -muy por debajo de los 2,5 millones con los que se ofertó la licitación hace varios meses-. Este recorte sobre el presupuesto inicial es similar al que ya llevó a cabo en septiembre de 3019, que le valió para desbancar a Arcano -que se encargaba de todas estas tareas desde el año 2013- como asesor en el Fondico.

El cometido de Deloitte como asesor para Axis-ICO es triple. Será el encargado de mapear y elaborar informes de tendencia y actividad de los diferentes fondos del mercado, además de ser el nexo de unión con potenciales entidades susceptibles de recibir financiación del fondo. En esta primera fase, será fundamental evaluar y justificar la no colisión con las estrategias contenidas dentro de los procesos de selección de Fondico Global antes de que llegue al comité de inversiones. Ya en la fase de inversión, deberá preparar toda la documentación, elaborar las 'due diligences' operativas y legales, además de apoyar en los procesos de negociación y revisión de acuerdos y contratos con las gestoras adjudicatarias. Por último deberá hacer un seguimiento a las inversiones.

El fondo se va a configurar en tres patas, sin que aún se haya delimitado, al menos públicamente, cuánto dinero va a destinarse a cada una de ellas. Por un lado está la inversión pura en fondos creados por gestoras españolas en las que invertirá un máximo de 100 millones por vehículo alcanzando un máximo del 49% del tamaño objetivo del mismo. Esto es lo que ha ido haciendo con Fondico Global. Después está la coinversión directa en compañías en fases mucho más avanzadas -lo que se conoce en el argot como 'scale-ups'- con una inyección mínima de 5 millones y máxima de 20 millones bajo un esquema de colaboración público-privada. Es decir, siempre habrá un coinversor profesional -normalmente una gestora de capital riesgo- que invierta en las mismas condiciones que Next Tech.

Hay una novedad: se apoyarán a fondos 'corporate' que se creen desde España o en la Unión Europea pero que tengan como objetivo startups españolas. Es decir, respaldarán con capital público gestoras impulsadas por grandes compañías, cotizadas o no, que se conviertan en el inversor ancla del vehículo, liderado o no por una gestora. De esta forma se aseguran que hay una tecnológica importante con un capital relevante sobre la mesa. Hasta la fecha este tipo de inversión no se había llevado a cabo desde el Gobierno ni desde el ICO.

Las áreas a tratar

El fondo no estará tan centrado en áreas comunes, sino en lo que se conoce como 'deep tech': desde la robótica, la ciberseguridad y el Internet de las Cosas, hasta el 'blockchain' y la realidad virtual o el procesamiento masivo de datos. Y en cuanto a fases, se enfocará en compañías más avanzadas, dado que hoy más del 60% de las operaciones financiadas con capital riesgo respaldan firmas en fase semilla, mientras que las de 'scale up' apenas reciben el 8%. Es justamente de lo que siempre ha adolecido el sector.

Los primeros fondos ya están llamando a la puerta interesándose, aunque la convocatoria oficial para sumarse de manera formal aún no se ha hecho pública. Ya hay gestoras que han iniciado los trabajos para levantar capital. Es el caso de K Fund, que ha logrado que Telefónica, como 'inversor ancla' corporativo, se sume a un nuevo vehículo de hasta 250 millones de euros -en el que aportará algo más de una cuarta parte-. Ahora están abiertos a la entrada de inversores públicos y privados para completarlo y el fondo Next Tech es la oportunidad.