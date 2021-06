El Canal de Suez y la propietaria del Ever Given llegan a un principio de acuerdo

La Autoridad del Canal de Suez (SCA, en inglés) y la propietaria del Ever Given, el buque que cortó una de las vías marítimas comerciales más importantes del mundo y que se encuentra retenido por las autoridades, han alcanzado un principio de acuerdo, informó este miércoles la aseguradora del contenedor, UK Club. "El UK Club se complace en anunciar que, tras extensas discusiones con el comité de negociación de la Autoridad del Canal de Suez durante las últimas semanas, se ha alcanzado un acuerdo de principio entre las partes", señaló la aseguradora en una nota.

Desde el 29 de marzo, cuando fue reflotado, el barco se encuentra requisado en el Gran Lago Amargo del Canal, pero el principio de acuerdo, cuando sea firme, permitirá la liberación de la embarcación y la mercancía que lleva. "Junto con el propietario y las otras aseguradoras del barco, ahora estamos trabajando con la SCA para finalizar la firma de un acuerdo de liquidación lo antes posible. Una vez hechos estos trámites, se dispondrán los arreglos necesarios para la liberación del buque", añade el comunicado de la mutua aseguradora.

La embarcación está requisada en el Gran Lago Amargo del Canal, pero su liberación es esperada por multitud de empresas que tienen mercancías en los miles de contenedores a bordo del Ever Given, cuyo monto está estimado en más de 600 millones de dólares (501 millones de euros). El domingo, un tribunal egipcio aplazó el caso del Ever Given mientras continuaban las negociaciones para resolver la disputa financiera.

En un principio, la Autoridad del Canal de Suez, por el que pasa más del 10% del comercio marítimo mundial, exigió una compensación de 916 millones de dólares (unos 772 millones de euros, al cambio actual), que luego se redujo a 550 millones de dólares (463 millones de euros) por los daños y perjuicios ocasionados.

El portacontenedores de bandera panameña, que integra la flota de la naviera taiwanesa Evergreen, permanece anclado en el canal desde que fue desencallado el pasado 29 de marzo, donde quedó atravesado, con sus 400 metros de eslora, el 23 de marzo.

Su varamiento con una carga de más de 18.000 contenedores, gestionada por la multinacional Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), provocó que cientos de barcos de diferentes nacionalidades tuvieran que esperar días para transitar entre el mar Rojo y el mar Mediterráneo, y viceversa, causando múltiples perjuicios logísticos y económicos.