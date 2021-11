Bankinter y Merlin llaman a la puerta de Aena para desarrollar su plan logístico

Aena deshoja la margarita de su plan inmobiliario. Cuatro meses después de la primera toma de contacto ante inversores, el gestor aeroportuario ya tiene sobre la mesa diez propuestas formales para conformar una sociedad conjunta con algún socio para gestionar 152.914 metros cuadrados de terreno que se desarrollarán durante los próximos años. Entre los candidatos confirmados están Merlin Properties y la división logística de Bankinter, si bien grandes inversores extranjeros como el fondo soberano de Singapur (P3) y el banco de inversión Goldman Sachs también están interesados. El final de este pulso se conocerá durante la primera mitad de 2022.

Todos los nombres han salido a la luz después de que este domingo 7 de noviembre expirara el plazo para que los candidatos mostraran sus cartas. En el sector se había especulado con algunos de estos nombres que ahora se confirman, aunque fuentes presentes en el proceso explican a La Información que quedaba por conocer si los grandes fondos acudían en solitario o unidos a otras empresas a través de uniones temporales. La previsión es que Aena y el elegido constituyan una empresa conjunta en la que se repartan los miembros del consejo de administración.

Las mismas voces explican que el proceso abierto por Aena puede encajar más en el perfil de una compañía patrimonialista, como puede ser el caso de la socimi Merlin, cuyo grueso de los ingresos proviene de las rentas y no de las operaciones de compraventa, y no tanto de un socio con intereses cortoplacistas. El motivo: el gestor aeroportuario ha fijado una cláusula que marca que su participación en la sociedad conjunta no puede venderse hasta 2027. A ello se suma un compromiso de hacer aportaciones por el 125% de la inversión inicial estimada, lo que equivale a algo más de 107 millones de euros.

El plan logístico de Aena contempla el desarrollo de 28 hectáreas de suelo edificables, que suman 152.914 metros cuadrados, y otras cuatro hectáreas para zonas verdes asociadas. De acuerdo al comunicado oficial de la empresa en octubre, estos terrenos tienen una situación privilegiada adyacente a la primera línea de carga aérea del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y al Corredor del Henares, uno de los mayores polos logísticos de Europa. Esta zona ofrece, además, las infraestructuras necesarias para garantizar la urbanización y conexiones de la misma.

Los de Madrid-Barajas, sin embargo, no son los únicos terrenos a desarrollar. La compañía dependiente del Ministerio de Transportes también debe presentar el proyecto para el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y sus particulares planes para Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Valencia y Sevilla. De acuerdo a las declaraciones del propio presidente de la compañía, Maurici Lucena la creación de estas ciudades aeroportuarias "aportarán valor añadido y prosperidad a los aeropuertos".

Inversores extranjeros

Al margen de los inversores nacionales, la hoja de ruta de Aena ha despertado el interés de los grandes actores del capital riesgo. Así lo han ejemplificado el fondo de Singapur GIC y el gran banco de inversión estadounidense Goldman Sachs. El primero ha presentado su candidatura a través de la compañía P3 Logistic ­Parks, que se define como un "inversor a largo plazo" y cuenta con 18 instalaciones repartidas en España. La segunda compañía en liza ha hecho lo propio a través de su plataforma Newdock, que tiene como meta quería expandirse a través del mercado nacional con una inversión de 1.00 millones hasta 2024.

Entre el resto de candidaturas potentes están la del grupo australiano Goodman, cuyo máximo accionista, no obstante, es el fondo soberano China Investment Corporation. La compañía se hizo hace años en España con 45.000 metros cuadrados logísticos de Iveco-Pegaso cercanos al aeropuerto de Madrid-Barajas y también ha contribuido a la expansión de la cadena de ropa deportiva Decathlon. Otro nombre a tener cuenta es el de VGP, compañía belga con vocación paneuropea que aterrizó en España en 2015 y cuenta ya con una decena de centros logísticos repartidos en Sevilla, Madrid y Zaragoza. Algunos de los clientes que se alojan en sus instalaciones son Amazon, TNT y XPO Logistics.