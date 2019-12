El expresidente de Nissan huye de la Justicia nipona y se refugia en el Líbano

El expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, confirmó este martes que se encuentra en el Líbano y aseguró que ha decidido huir de Japón para no ser un "rehén" de la justicia nipona: "No me he fugado de la Justicia, me he escapado de la injusticia y de la persecución política", afirmó Ghosn en un comunicado recibido por Efe horas después de que se informara de que había abandonado Tokio.

"Estoy ahora en el Líbano. Ya no soy más un rehén de un sistema judicial japonés parcial donde prevalece la presunción de culpabilidad", agrega Ghosn, de 65 años y hasta el año pasado una de las figuras más poderosas del sector de la automoción a nivel mundial. El comunicado, en francés, asegura que el sistema judicial japonés está determinado por una "discriminación generalizada" y "se violan los derechos humanos", lo cual "es un desprecio absoluto a las leyes y los tratados internacionales".

El texto, de tres párrafos, da cuenta también de que a partir de ahora podrá comunicarse "libremente" con los medios de comunicación y promete hacerlo la próxima semana. Ghosn, que fue detenido por primera vez el 19 de noviembre de 2018, estaba en libertad bajo fianza desde el 25 de abril pasado. Se enfrenta a cuatro acusaciones por supuestas irregularidades financieras durante su gestión al frente de Nissan Motor.

Al parecer, el también expresidente del grupo Renault decidió violar las condiciones de su libertad bajo fianza, que le impedían salir de Japón, y abandonó el país con una identidad falsa en un avión privado.