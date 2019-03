Slim prepara ya su jubilación: Obrador le da seis años... con inversiones en México

El magnate mexicano Carlos Slim se retira. Así lo ha manifestado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un discurso este mismo martes. "Él quiere terminar su vida empresarial ayudando al crecimiento económico y al bienestar durante este sexenio. Esto fue lo que me ofreció. Que quiere retirarse y quiere hacerlo en este sexenio, por lo que está dispuesto a apoyar no solo en la parte empresarial, si no también en estas acciones de bienestar para nuestra población", confirmaba el propio presidente en unas declaraciones que recogía el Financiero TV.

El gran inversor internacional -que salvó de la quiebra a la constructora FCC- terminará así su carrera empresarial. Pese a ello, la sucesión en sus empresas está asegurada, ya que durante los últimos años ha ido poniendo a ejecutivos de su entera confianza al frente de cada una de sus sociedades tanto en México como en España. De este modo, sus cargos se limitaban a ejercer la presidencia de las diferentes firmas.

Mira también Slim refuerza su 'teleco' en Brasil con la compra de Nextel por 797 millones

Pero se retirará ayudando a México. "Las 'pláticas' que hemos tenido con el Ingeniero Carlos Slim está no solo su interés en invertir y en ayudar para que haya crecimiento de la economía, eso me lo ha manifestado", señalaba López Obrador, "quedamos en vernos próximamente para trabajar sobre un plan de inversiones de su empresa y también de inversonistas nacionales".

El propio López Obrador señalaba que celebraba esta actitud pero a la vez dudaba de si podía estar llevando a cabo una imprudencia desvelando estos datos. "Pero no solo eso, yo celebro esta actitud, a lo mejor estoy cometiendo una indiscreción, pero vale la pena expresarlo ahora. Contamos con esa voluntad de parte del Ingeniero Carlos Slim de ayudar en lo económico y también en lo social", continuaba.

Por tanto, y pese a que Arturo Elías Ayub -Director de alianzas estratégicas y Contenidos de America Móvil y mano derecha del propio Slim- trataba de matizar las palabras del presidente de México, la jubilación parece estar cada vez más cerca. "El Ing. Slim comentó con el Presidente que los dos tienen casi 6 años de trabajo intenso por el Pais, el Presidente por mandato electoral y el Ingeniero por su edad", comentaba Ayub en su cuenta oficial de Twitter.

Pese a todo ello, la noticia de la preparación del retiro del magnate ha calado en los mercados. Las acciones de Carso, matriz empresarial del mexicano, registraron una caída de hasta el 2,04%. En cambio, a lo largo de la sesión las cifras se moderaron y a cierre, el descenso se quedó en el 1,03%, lo que supone un precio de 74,77 pesos mexicanos.