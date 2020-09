Carrefour acelera la transformación de Supersol antes del cierre de su compra.

Cuando Carrefour anunció hace unos días la adquisición de los 172 establecimientos de Supersol en España, la cadena francesa de supermercados explicaba que la operación, a la que destinará 78 millones de euros, no se concretará hasta 2021. Sin embargo, eso no le ha impedido empezar a acelerar la transformación de Supersol en un nuevo referente de tienda de barrio, dentro del plan de negocio de la compañía, que apuesta por este tipo de formatos. Sin embargo, al no disponer aún de esos 172 establecimientos, se trata de un movimiento orientado a adaptar los Supersol adquiridos en operaciones anteriores a sus nuevos formatos. A saber: Carrefour Market, Carrefour Express y Supeco.

Se trata de casos en tiendas de Supersol adquiridas antes del cierre de la compra del resto de sus establecimientos, como por ejemplo el caso de la situada en la calle Julián Romea de Madrid, que ya se ha convertido en un Carrefour Market, tal y como confirman desde Carrefour a 'La Información'. Pero eso no quita que la compañía ya haya empezado a perfilar el plan de expansión del año que viene: con la adquisición de los 172 nuevos establecimientos de Supersol, Carrefour tendrá en 2021 cerca de 1.200 tiendas de proximidad en España sumando sus 111 supermercados Carrefour Market, sus casi 900 Carrefour Express y sus 25 Supeco (los supermercados más económicos del grupo); mientras que el número de grandes centros comerciales se ha estancado en los 205.

Una auténtica revolución teniendo en cuenta que hace solo un par de años esta cifra era inferior a las 800 de tiendas de proximidad y que, en este tiempo, el grupo francés ha pasado del millar de puntos de venta a cerca de 1.400, incluyendo las grandes superficies. En este sentido, la transformación de sus establecimientos se ha convertido en un 'esprint' para adaptarse a un nuevo modelo de supermercados de proximidad en el que Carrefour tratará de recortar terreno a Dia, uno de los que mejor ha aprovechado su amplia red de tiendas en los barrios desde el inicio de la crisis. Por eso, la incorporación de esos 172 Supersol a Carrefour pretende ganar peso en centros urbanos de ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga o Cádiz.

A nivel global, el rival a batir sigue siendo Mercadona, que actualmente copa aproximadamente una cuarta parte de la cuota de mercado en España y cuya hoja de ruta pasa más por la expansión del negocio en Portugal, por el impulso definitivo a su famoso 'Listo para comer' y por adaptar todos los estantes de sus 1.600 tiendas para "mejorar la experiencia de compra". Sin embargo, el movimiento de Carrefour demuestra que algo está cambiando en el sector de la alimentación y que el futuro de las grandes superficies de nuestro país pasa, al menos según la experiencia de los últimos meses, por las tiendas de proximidad.

El negocio digital, clave en el plan 'Carrefour 2022'

Por eso, las aproximadamente 400 nuevas aperturas en dos años de las que hablábamos antes se enmarcan dentro del plan de transformación denominado 'Carrefour 2022', un ambicioso proyecto que pasa por expandir el negocio a pequeña escala a través de tiendas de proximidad, a la par que se potencia el canal online. La clave reside en utilizar simultáneamente todos estos nuevos puntos de venta como puntos de distribución: cada tienda sirve al mismo tiempo como canal de venta y como lugar de recogida o envío de pedidos. De ahí que Carrefour ya haya explicado que reconvertirá los 172 establecimientos de Supersol a formatos de barrio.

En este sentido, la operación, hecha pública la semana pasada por Carrefour y Maxima (el grupo lituano que es la matriz de los supermercados Supersol), supone impulsar precisamente las dos áreas que más han crecido en el sector durante los últimos meses: el e-commerce y las tiendas de proximidad. Pero, además, significa una expansión controlada que, desde el grupo francés de alimentación, han calculado minuciosamente. El impacto financiero será mínimo (78 millones de euros), teniendo en cuenta que Carrefour cerró 2019 con una caja propia de más de 1.000 millones de euros. Una razón más para que ya haya empezado a transformar las tiendas adquiridas en operaciones anteriores en formatos como el de Carrefour Market.

Porque Carrefour confía en que su negocio online marque la diferencia en los próximos años. Por eso, cada vez añade más canales de venta digitales, como por ejemplo su apuesta desde finales de 2019 por la segunda vida de sus productos perecederos, con el objetivo de evitar el desperdicio de alimentos. Para ello, la compañía opera en la 'app' Too Good to Go, en la que se pone en contacto al consumidor final con restaurantes, tiendas de alimentación y supermercados que venden 'packs sorpresa' a un precio muy inferior al de mercado con productos que al final del día acabarían en la basura. Así, el usuario consigue ahorrar (yendo al punto de recogida) y el establecimiento se saca un 'extra' por deshacerse de productos que no podría vender de otra forma. Una versión adaptada al ecommerce de los yogures con descuento que caducan el mismo día.