Polémica entre empleados de Carrefour por "presiones" para hacer de reponedor

Los supermercados continúan tratando de frenar el desabastecimiento provocado por la alta demanda de los consumidores, a pesar de los reiterados llamamientos a la calma en el sector desde hace más de una semana. Sin embargo, eso no ha evitado que muchas grandes cadenas hayan empezado a reubicar a su plantilla a puestos clave en estos momentos, como el de reponedor o en el almacén. El problema, según denuncian varios trabajadores de las oficinas de Carrefour, es que se les está presionando para que realicen estas tareas a modo de horas extra.

Según su relato, la empresa, y sus principales directivos han ordenado a la plantilla de oficina dirigirse a las tiendas a realizar estas labores "bajo todo tipo de presiones", con advertencias como que "el apoyo es voluntario, pero quien no vaya va a estar apuntado en una lista negra", "no querréis estar señalados", "a quien no vaya, no se le paga el día" y frases similares.

"La empresa sabe que esto que hace es completamente ilegal", explican a La Información varias fuentes que trabajan en oficinas de Carrefour. "Los afectados tenemos una relación contractual con la empresa que expresa claramente las funciones que debemos realizar, y entre ellas no están las labores en tienda, saltándose el convenio colectivo, vulnerando la seguridad del trabajador ante un posible accidente en la tienda, ya que el seguro de los empleados de oficina no contempla este tipo de trabajo", añaden.

Desde Carrefour reconocen que se está reubicando a empleados de tienda y que se está ofreciendo al personal de oficina la posibilidad de colaborar para atender esta alta demanda, si bien desmienten que haya ningún tipo de presiones al respecto: "El personal de las sedes conoce y está alineado con el negocio al que presta servicio, y por ese motivo, sus colaboradores acuden a los centros, de forma voluntaria y solidaria, para trabajar conjuntamente con los equipos de tienda".

"Por tanto, es ahora en estos días ante la situación vivida, cuando determinados equipos han acudido a colaborar de forma voluntaria para poder prestar servicio a los clientes que acuden a los centros de Madrid. Reiteramos a todos, clientes, proveedores y colaboradores nuestro profundo agradecimiento", concluyen desde la compañía.

Sin riesgo de desabastecimiento

Sea como fuere, y a pesar de los estantes semivacíos en algunos centros, los supermercados reiteran que no existe riesgo de desabastecimiento en ninguna de las zonas más afectadas por el coronavirus, como son Madrid o Vitoria. Es más, "no se han observado cambios significativos en los hábitos de consumo" en los últimos días, según explican fuentes del sector.

Tampoco hay desabastecimiento en los mercados centrales. Ayer, por ejemplo, Mercamadrid comercializaba un total de 9.650.333 kilos de alimentos (un 9% más que el mismo día del año anterior con 8.852.422 kilos de alimentos), "por encima de la media de todos los miércoles de este año".