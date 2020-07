Caser y el financiero Eric Bendahan, los socios tapados en Másmóvil ante la opa

Providence, Inveready, las familias Domínguez (Mayoral) e Ybarra Careaga... La oferta pública de adquisición (opa) sobre Másmóvil lanzada por KKR, Cinven y el propio Providence ha enseñado las tripas del cuarto operador. Esos son los nombres más significativos que nutren ese accionariado. A estos se han sumado en las últimas semanas diferentes 'hedge funds' internacionales al calor de la operación. Pero entre los socios tapados también hay otros nombres que han vivido durante los últimos años en la 'sombra': la aseguradora Caser y el financiero Eric Bendahan fundador de la gestora franco-británica Eleva Capital.

El núcleo duro de la operadora está conformada por accionistas históricos que respaldaron a Másmóvil hace años. Entre ellos despunta la familia Ybarra, de origen vasco y con uno de los patrimonios más importantes de España, que suma más de un 13% a través de su holding Onchena. Se hizo con ese paquete de títulos, tras la fusión con el operador vasco Ibercom. Junto a ellos, otra familia, los Domínguez, dueños de la firma de ropa malagueña Mayoral, que ostentan el 8% después de aterrizar a principios de 2017. A ellos se suman el fondo Inveready (2%), el primer accionista externo de relevancia tras entrar en el año 2010 en una ampliación de capital y José Eulalio Poza Sanz, fundador de Ibercom.

En ese núcleo duro dejó de estar hace tiempo Caser. La compañía aseguradora llegó a ser clave en los inicias del operador fundado por Meinrad Spenger. Entró en el accionariado en el año 2011 a través de su brazo de capital riesgo Aldebarán Riesgo. A partir de ahí engrosó una participación que llegó a rozar el 44% desde el año 2011 cuando puso sobre la mesa algo más de 5 millones de euros, como relata en sus propias cuentas. Sin embargo, la fusión con Ibercom en el año 2014 lo cambió todo. Redujo su posición de manera importante y ha ido rebajándola progresivamente y apuntándose plusvalías. Se apartó de los focos justo hace año y medio, en abril de 2019, cuando cedió su puesto en el consejo a Rafael Domínguez de la Maza, representante de Mayoral. Pese a todo no ha querido perderse la 'traca' final, aunque sea con un papel secundario.

Lejos de aquel 44%, hoy ostenta el 2,8% de las acciones. Ese paquete está valorado al precio de la opa ofrecida por KKR y el resto de fondos en más de 84 millones de euros. Supondrá una plusvalía muy importante, aunque evidentemente las ganancias más importantes ya se las apuntaron en el último lustro. De hecho, durante el año 2018 hizo varias operaciones de compraventa especulativas con las que logró beneficios significativos. "La sociedad mantiene una participación relevante en la empresa de telecomunicaciones Másmóvil, que ha tenido un importante recorrido alcista en los últimos años", apunta en su memoria anual.

Hay otro 'reducto' del pasado de Másmóvil en el accionariado que está a la espera de la resolución de la opa. Y este es Luis Villar Azurmendi. En el año 2011 irrumpió en el accionariado de la vasca Ibercom. Lo hizo a través de la consultora de internet Norsis Creaciones que él mismo fundó. Después de la fusión con la operadora creada por Spenger en el año 2014 fue rebajando su posición. Pero hoy sigue teniendo un 2,6% que se ha mantenido invariable desde el año 2018.

El financiero Bendahan

El otro accionista con posición relevante, pero que no ha estado delante de los focos en estos últimos y agitados meses en Másmóvil es el financiero Eric Bendahan. Un reconocido gestor de fondos europeo, que hoy está al frente de la gestora Eleva Capital. Irrumpió en el accionariado en septiembre del año 2018. En aquel momento, el cuarto operador coqueteaba con el Ibex 35 y se postulaba para entrar tras un 'rally' que llegó a colocar su valoración por encima de la barrera de los 2.000 millones de euros. Se hizo con 619.000 títulos, que representaban algo más del 3%. La plusvalía podría ser de más del 30% en un par de años, pese a haber entrado relativamente tarde.

Este movimiento le llegó a colocar como el segundo inversor institucional de la teleco sólo por detrás de Fidelity. Hoy, después de todos los movimientos 'pre-opa' y la consolidación de Blackrock, ha perdido relevancia. Pero sigue ostentando un paquete accionarial del 2,64%, tras algunas ventas, que tiene una valoración de casi 80 millones de euros. ¿Quién es Bendahan? Su fondo llevó a cabo su en España a mediados de 2015 de la mano de MCH Investment Strategies con Eleva Capital, su 'boutique' de inversión fundada un año antes con el que gestiona activos por valor de más de 5.000 millones de euros.

Tanto estos 'tapados' como el resto de accionistas miran ahora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Suya es la palabra, pues el Gobierno ha completado la autorización a la compra de Másmóvil. Se espera que dé luz verde al folleto de la operación en las próximas semanas. Aún no hay un plazo estipulado, pero el objetivo es que, como mucho, a finales de septiembre se inicie el proceso de aceptación de la opa, en caso de que no haya una contraoferta. Todo está listo y tanto el 'núcleo duro' de accionistas como los que no tienen los focos delante están expectantes.