Castellucci dimite como CEO de Atlantia ante la polémica de los puentes

Atlantia ha aceptado la dimisión de su consejero delegado Giovanni Castellucci quien este martes ha presentado la renuncia a su cargo en la firma italiana de concesiones que ocupaba desde hace trece años, según anunció la propia compañía. El primer ejecutivo del grupo controlado por la familia Benetton deja el puesto después de que, la semana pasada, saliera a la luz una información sobre presuntas incorrecciones en los datos de mantenimiento de los puentes de las autopistas del grupo en Italia.

Precisamente, el dimitido consejero delegado lideró entre 2017 y 2018 el intento de compra de Abertis a través de una OPA primero y, posteriormente, la consecución del acuerdo con ACS por el que las dos compañías se hicieron conjuntamente con la empresa española de autopistas.

Castellucci deja asimismo todos los puestos y cargos que tenía en empresas y filiales del grupo, por lo que abandonará el sillón que ocupaba en el consejo de Abertis, la empresa española de autopistas que Atlantia controla con ACS.

Atlantia y Castellucci han acordado una indemnización para el consejero delegado saliente de 13,09 millones de euros a pagar en cuatro años. No obstante, Atlantia se reserva el derecho a no pagar los plazos que queden pendientes y recuperar los pagados en caso de que se demuestre algún tipo de negligencia en la gestión de Castellucci, "algo de lo que hoy día no hay evidencia", indica el grupo italiano en un comunicado.