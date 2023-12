CCOO Barcelona mantiene la alerta roja sobre la reindustrialización de Nissan. 

Javier Pacheco, el secretario general del sindicato CCOO en Cataluña, ha advertido de que habrá "movilizaciones, impugnaciones y denuncias" si finalmente el D-Hub para la reindustrialización de Nissan no sale adelante y se apuesta por otro proyecto en el que no se tenga en cuenta a los trabajadores.

En una entrevista concedida a la agencia Efe, Pacheco ha asegurado que en el proceso de reindustrialización de Nissan había un "compromiso laboral" de, como mínimo, tres años con los extrabajadores de la empresa japonesa que, de no cumplirse, obligaba a estos a ser indemnizados con tres años de salario.

"Los trabajadores renunciaron a una parte de su indemnización para incentivar la reindustrialización", ha señalado Pacheco, lo que supuso que la empresa podía poner los activos a un precio "muchísimo más barato" que el precio del mercado para que la nueva compañía pudiera hacerse cargo de los compromisos laborales. Según Pacheco, sea cual sea la solución definitiva que se acabe adoptando, los trabajadores "deben formar parte de la ecuación" porque han contribuido con "parte de su patrimonio".

Pacheco ha asegurado que si, finalmente, no viene Chery y el proyecto del D-Hub no sale adelante, los futuros proyectos que se planteen en esos terrenos tendrán que contar con los extrabajadores de Nissan. Pacheco ha sido contundente al decir que, de no ser así, los sindicatos no se van a "estar quietos" y habrá "movilizaciones, impugnaciones y denuncias" porque "sería un fraude para el conjunto del proceso de reindustrialización".

La llegada de Chery, clave

Los exempleados de Nissan han puesto sus esperanzas en el grupo chino Chery, que estudia si ensambla sus vehículos eléctricos en Barcelona, lo que podría suponer la contratación de unas 300 personas hasta 2025. Los retrasos que acumulan los planes iniciales del proyecto de electromovilidad D-Hub, encargado de la reactivación de la planta de la Zona Franca antes en manos de la multinacional nipona, han vuelto a poner bajo los focos al gigante automovilístico chino.

Así, Chery baraja fabricar modelos de su marca Omoda desde Barcelona, ciudad que serviría para su desembarco en Europa, y está en conversaciones para ello con BTech, una de las compañías que lidera el D-Hub junto con QEV. Pacheco ha asegurado que si el plan de Chery no se concreta, el proyecto "no tiene recorrido" porque en el corto plazo no puede haber garantías de ocupación. Sin embargo, ha afirmado que, según las administraciones, con Chery hay un "procedimiento avanzado", aunque que hace falta concretar y "concretarlo de manera rápida".

Sindicatos y D-Hub

La pasada semana los sindicatos y el D-Hub llegaron a un principio de acuerdo que permitirá que 606 exempleados de Nissan puedan contar con un contrato de formación que les permitirá cobrar 1.575 euros de febrero a octubre de 2024. Aunque los extrabajadores de Nissan pendientes de recolocación son unos 1.100, solo 606 habían pedido entrar en cursos de formación ofertados por la Generalitat, mientras que el resto cuenta de manera temporal con otra ocupación o prefiere esperar a que se concrete la propuesta final del D-Hub. Sin embargo, Pacheco ha asegurado que "lo más importante es que se sustente la carga de trabajo" en los próximos meses porque sin ella "todo esto es un brindis al sol".

Nuevas inversiones

Para que se eviten situaciones como esta, los sindicatos reclaman que la futura Ley de Industria obligue a la empresa que deslocalizan "a responsabilizarse de traer un inversor que pueda darle continuidad a la actividad". En este sentido, el líder de CCOO en Cataluña espera que el nuevo ministro de Industria, Jordi Hereu, dé protagonismo a la concertación social también en materia de industria.

El ERE de Nissan dejó sin trabajo a finales de 2020 a 2.525 empleados, de los que 1.100 accedieron a prejubilaciones y algo menos de 1.400 esperaban la recolocación: una parte ha encontrado otra salida laboral, pero otra sigue pendiente del proceso de reindustrialización.