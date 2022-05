CEIM acoge el encuentro entre grandes empresarios y el grupo Madrid Platform. 

Miguel Garrido de la Cierva, presidente de CEIM, ha liderado el encuentro con representantes de las principales Cámaras de Comercio internacionales y altos ejecutivos de grandes organizaciones de nuestro país La Confederación Empresarial de Madrid – CEOE, CEIM, ha sido hoy el lugar escogido por un gran grupo de empresarios que se han querido reunir con Carlos Morales, presidente y fundador de Madrid Platform, para conocer más detalles de la segunda edición de este hub empresarial, que tendrá lugar del próximo día 23 al 25 de mayo en el Palacio de Cibeles de Madrid.

El presidente de CEIM ha sido el encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes, entre los que destacan representantes de las principales Cámaras de Comercio internacionales y altos ejecutivos de grandes organizaciones. Por parte de Madrid Platform, ha asistido Carlos Morales, su presidente y fundador, quien ha explicado todos los detalles de este encuentro empresarial que ha fijado su sede en Madrid como primer hub internacional de negocios entre Europa y América Latina.

En palabras de Carlos Morales, “Madrid Platform aspira a consolidarse en un nuevo concepto de encuentro clave para el cierre de negocio internacional, presentación de planes y oportunidades de inversión, basado en relaciones empresariales, económicas y sociales entre los dos continentes, según las posibilidades que ofrece el contexto geopolítico actual”.

"La inversión acumulada en 2020 alcanzó los 42.660 millones de euros"

“Con Madrid como lugar destacado como vínculo entre ambos continentes, países como Perú, Chile, Colombia, México, Ecuador y la zona centroamericana se han erigido como principales inversionistas latinoamericanos. La inversión acumulada en 2020 alcanzó los 42.660 millones de euros, lo que convierte a las empresas latinoamericanas en parte importante del tejido empresarial español de hoy, representando el 9,1% del dinero exterior recibido por España”, ha aseverado Carlos.

Miguel Garrido de la Cierva ha afirmado que “Madrid Platform es una gran iniciativa para generar sinergias entre empresas de Europa y Latinoamérica, creando oportunidades de inversión e internacionalización”. “Para las pymes es fundamental para ganar tamaño y ser más competitivas, beneficiándose así la economía y el empleo de un país o una región como Madrid”.

El proyecto, presentado ante un gran número de empresarios y representantes de las Cámaras de Comercio con mayor proyección internacional, se ha consolidado como un espacio de encuentro natural para miles de empresas europeas y latinoamericanas y una revolución de los negocios a nivel internacional y multisectorial, con Madrid como centro neurálgico.

Encuentro en 2020

Un total de más de 600 empresas que reunieron en 2020 a más de 9600 asistentes procedentes de 60 países distintos, con 1200 reuniones de negocio y 300 potenciales inversores. Para esta edición, la previsión pasa por 15.000 participantes ampliando a 70 los países de procedencia, con 700 compañías implicadas de forma directa, 800 inversores, 15 sesiones pro negocio, 40 Ágoras o espacios abiertos para la mediana empresa, 1.200 reuniones de negocio one on one entre pequeñas compañías y microempresas, 100 organizaciones vinculadas (partners y colaboradores), 65 eventos y 355 panelistas.

Asimismo, cuenta con un relevante apoyo institucional. Además del Ayuntamiento de Madrid, apoyan esta iniciativa la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Industria, a través de sus organismos de dinamización empresarial (CESCE, COFIDES, ICEX y ENISA), así como otros ministerios del Gobierno de España.

Además, se han sumado a este ecosistema prácticamente todas las Cámaras de Comercio Europeas y de América Latina, así como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Consejo de Empresas Iberoamericanas (CEIB), la Fundación de Jóvenes Empresarios Iberoamericanos (FIJE), la Fundación Deporte Joven y la Fundación Euro América, entre otros. En el ámbito privado tiene destacados partners como el despacho de abogados Martín Molina, el Grupo BARAKA, Almar Water, Globalfinance, Compite, CBRE, Ferrovial, Iberia o MKTG.