Cellnex se abre a un socio para comprar Deutsche Telekom y no ampliará capital

Cellnex tiene todas las cartas sobre la mesa para financiar la compra de la mayoría accionarial de la filial de torres de Deutsche Telekom, valorada en hasta 18.000 millones de euros. La única que no está ahí es la ampliación de capital después de levantar 11.000 millones en las dos últimas 'mega-transacciones'. La incorporación de un socio financiero que aportara parte del dinero para abordarla es una de las que se están estudiando a fondo estas semanas antes de presentar una oferta formal.

"Nunca estamos cerrados a tener un socio cuando sean necesarios y cuando aporten valor al proyecto, que no sólo es dinero", ha asegurado el consejero delegado, Tobías Martínez, durante una presentación antes de la celebración de la junta general de accionistas de 2022. El ejecutivo asegura que la compañía cuenta con fuentes de financiación suficientes para abordar una operación de este calibre.

Martínez ha descartado ofrecer un plazo concreto para el cierre de la transacción, aunque desde Deutsche Telekom se ha manejado las dos primeras semanas del próximo mes de junio para cerrarla definitivamente. Aún no queda claro si se venderá una mayoría accionarial o no. Desde Cellnex siempre se ha defendido que son un socio industrial y que, por tanto, no tiene sentido mantenerse como socio minoritario. Lo que sí que puede suceder es que haya un acuerdo por el que tengan visibilidad para llegar a esa mayoría en el futuro, tal y como avanzó La Información.

Lo que a día de hoy está prácticamente descartado por parte de la compañía con sede en Barcelona es la ampliación de capital para afrontarlo. Los mercados de capitales se encuentran en una situación particular, con la crisis de Ucrania afectando de lleno a las cotizaciones y el acceso a potenciales emisiones de acciones. Desde Cellnex no quieren acudir a este método, después de que el año pasado se completara la ampliación récord de 7.000 millones y otra de 4.000 millones en 2020.

Alemania es el único país relevante de Europa en el que Cellnex no está presente. Su entrada siempre ha sido una prioridad en los últimos años. Pero Martínez ha tratado de reducir las expectativas en caso de que no sean los elegidos para operar esas torres por Deutsche Telekom. "Cellnex no depende de ningún proyecto; entendemos la importancia de estar pero no estamos obsesionados. Hay otros competidores y a veces encajan mejor otros competidores o son ofertas para otro tipo de inversores", ha defendido.

Inflación y fusiones

Más allá de la operación de Deutsche Telekom, el primer ejecutivo de la empresa catalana ha mostrado su preocupación con la inflación. En su caso afecta, sobre todo, el elevado precio de la energía, pues se encargan de la gestión completa de las torres de telecomunicaciones de las operadoras. "Es un problema exógeno a la compañía y debemos adaptarnos; es una preocupación sobre todo si es alta y sostenida en el tiempo", ha apuntado.

Sobre el mercado español, Martinez se ha referido a la operación de fusión con una 'joint venture' de Orange y Másmóvil. Tradicionalmente se ha visto la consolidación del mercado de las telecomunicaciones como un potencial riesgo, debido a la reducción de potenciales clientes en un mercado limitado en número. El ejecutivo insiste en que los contratos que tiene firmados con ambas compañías españolas son en su gran mayoría a largo plazo. Algunos servicios no forman parte de los contratos de compraventa. "Seguiremos teniendo muchas oportunidades de colaboración", ha concluido.