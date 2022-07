Cellnex se alía con Telefónica y abrocha un pacto a 30 años para 4.500 torres

Y llegó el acuerdo definitivo tras una primera rúbrica. Cellnex sella una alianza para renovar por treinta años más el contrato de mantenimiento de casi 4.500 torres de telefonía de Telefónica en España. De esta forma consolida la ampliación de los primeros acuerdos, lo que trata de ser un espaldarazo de cara el resto de renovaciones a las que se debe enfrentar en los próximos años. Este pacto entre ambas partes incluye la inversión de casi 40 millones de euros para contar con fibra hasta la torre para un total de 1.800 emplazamientos de ese paquete.

Ya en mayo se hizo público que había un principio de acuerdo entre ambas partes para un primer paquete de un millar de torres de Telefónica. Este jueves la compañía confirmó que se ha suscrito un acuerdo para entre 4.000 y 4.500 torres, en las que estarían incluidas esas 1.000. No desveló el nombre del socio 'ancla' pero, según explican fuentes conocedoras, se trata de Telefónica. Esa cantidad es el total de emplazamientos que la gestora dirigida por Tobías Martínez tiene en su haber tras la compra de los mismos en los primeros años de la década pasada.

La extensión es por otros treinta años más, lo que supone un 'espaldarazo' para la gestora de torres. La mayoría de los ojos de los analistas están puestos precisamente en la capacidad para renovar este tipo de contratos a largo plazo, que dan sentido al modelo de negocio y al afán inversor de los fondos. Durante la última década, pero especialmente desde 2016, la compañía ha firmado varias decenas de contratos de suministro y gestión de las torres que adquieren, con los que se aseguran flujos de caja relativamente estables durante largos periodos de tiempo.

Una de las novedades de este acuerdo tiene que ver con la inversión en fibra hasta la torre. La gestora de infraestructuras se lanzó hace varios años a un proceso de diversificación para convertirse en un proveedor de servicios integrados. Uno de esos tiene que ver con la prestación de conexión fija ultrarrápida para las torres y los centros de 'edge computing', es decir, servidores de la nube distribuidos en el territorio para mejorar la conexión. Pues bien, el contrato suscrito con Telefónica incluye la inversión durante los próximos años de esa red para 1.600 torres de Cellnex con una inversión de más de 38 millones de euros. Un acuerdo más ambicioso se suscribió con Buygues en Francia hace dos años a través del cual desembolsarán 1.000 millones en siete años para construir una infraestructura de fibra similar.

Esta alianza es un 'antes y un después' en la relación de Telefónica y Cellnex, que se ha ido enfriando en el último lustro. A principios de la pasada década se convirtieron en socios. Pero poco a poco se fueron distanciando. El momento más paradigmático fue la venta de las torres de Telxius en España, Alemania y Latinomérica en el año 2020 a American Tower pese a que la 'torrera' española estuvo en la fase final. Esto obligó a Isidro Fainé a inhibirse en la decisión de la operadora de telecomunicaciones por el doble papel de Criteria Caixa, como accionista de la teleco y de la gestora.

Cellnex pide más tiempo para ejecutar los 7.000 millones de inversión en adquisiciones comprometida tras la última ampliación de capital en 2021

Con este contrato ya firmado, Cellnex salva el primer escollo y tiene unos años de cierta tranquilidad. El próximo acuerdo que debe renegociar para ampliar debe ser el de Galata, la empresa italiana que controlaba casi 7.400 torres de telefonía y era propiedad de Wind. En esta ocasión, el equipo de Martínez tendrá que sentarse a negociar en 2030 pues los primeros 15 años estaban asegurados. El siguiente es el de los 4.700 emplazamientos de Bouygues en Francia y cuya renovación cumple en 2036.

Más tiempo en M&A

La firma con Telefónica compensa la decepción ante la salida de Cellnex del proceso de compra de las torres de Deutsche Telekom en Alemania. Después de quedarse fuera, la compañía pide más tiempo para ejecutar la estrategia de adquisiciones a la que se comprometió con la 'mega-ampliación' de capital de 7.000 millones de euros el año pasado. Con este dinero se comprometió a financiar una cartera de proyectos -con deuda vinculada a ese capital- de 18.000 millones. De esos, en torno a 10.000 millones ya se han ejecutado. Pero para el resto el equipo gestor reclama algo más de tiempo, debido a que la transacción de DT ha ocupado gran parte del tiempo. Lo más probable es que para lograr esa inversión se vaya a 2023. Martínez reclamó ese periodo 'extra' pero sin apuntar un periodo concreto.

Sobre la decisión de bajarse de la carrera, el CEO de la compañía insistió ante los analistas en que no era un problema de disciplina financiera ni de oferta, sino de encaje estratégico. "Nuestro rol es de un socio industrial que gestiona los activos y la compañía; y en este caso no encontramos el encaje", apuntó. Desde la compañía con sede en Barcelona recuerdan que no es un problema de valoraciones o del paquete financiero que ofrecían como contraprestación. "Lo que ofrecemos es algo muy claro y es diferente respecto a competidores financieros", apostilló Martínez. Eso sí, la compañía tendrá la opción de volver a intentarlo, debido a que el socio elegido es un fondo de capital riesgo que podría optar por salir en un periodo relativamente corto de tiempo.

La única transacción relevante que queda en el tintero es la compra de las torres de Hutchison en Reino Unido. Tal y como apuntó el equipo directivo, está sólo pendiente de la aprobación por parte del regulador de la competencia británico del comprador de los activos de los que se tendrá que desprender como restricción para su autorización. "Es cuestión de días", confirmó Martínez. Tras la 'luz verde' definitiva, la compañía hongkonesa se estrenará en el accionariado como socio de referencia con en torno al 4% del total. Será la primera teleco que aterriza.