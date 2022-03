Cellnex planea abrir el negocio francés a externos tras recomprar a Iliad su 30%

Cellnex necesita más recursos para afrontar la mayor adquisición hasta la fecha: la de las torres del gigante alemán de las telecomunicaciones Deutsche Telekom. La gestora de infraestructuras dirigida por Tobías Martínez analiza varias alternativas, entre las que se encuentra la entrada de socios en filiales locales de países más maduros, como Francia. En este caso completó el pasado mes de febrero un movimiento que allanaría el camino: recompró el 30% de la división de emplazamientos de Iliad, el cuarto operador del país galo. Se plantea abrir el capital de esta u otra de las filiales que mantiene con Bouygues Telecom o Hivory. Mientras tanto, la compañía se prepara para la irrupción de la hongkonesa Hutchison en el accionariado con casi un 4% de los títulos.

La compra de las torres de Deustche Telekom acarrearía una valoración de entre 10.000 y 20.000 millones de euros. No tendría por qué ser por el 100% de las acciones, sino que, como sucede en otros acuerdos con operadoras de telecomunicaciones, la 'torrera' podría adquirir una posición de control -para operar de manera directa la infraestructura y no ser un socio financiero más- pero menos alta y con una potencial opción de compra del resto, según explican fuentes del mercado. Aún así, el esfuerzo será ingente. Y por eso se están analizando todos los posibles escenarios y las armas a su disposición. La ampliación de capital es una de ellas, pero supondría un nuevo esfuerzo para unos socios actuales que, en la mayoría de los casos, han abordado ampliaciones por más de 10.000 millones en los últimos ejercicios. La deuda financiera también lo es pero tiene sus limitaciones para evitar un 'toque' de las agencias de calificación crediticia.

En este escenario, la venta de participaciones minoritarias en filiales de mercados más maduros y con una mayor rentabilidad potencial es la otra herramienta, tal y como confirman desde la compañía. Francia es uno de los mercados clave y cumple con esos 'requisitos'. Para tener una opción más, en el primer trimestre la compañía española firmó, como habían previsto ya en sus cuentas, la opción de compra del 30% de los títulos de la empresa conjunta con Iliad de la que ya tenían el 70%. Esta sociedad tenía cerca de 6.000 torres en el país. Para hacerse con ese 70% en 2019, cuando se firmó el primer acuerdo, puso sobre la mesa 1.400 millones de euros. Por tanto, el 100% de los títulos se valoró en 2.000 millones. Ahora con esta recompra que se ejecuta se valora en 3.100 millones y se abre la puerta a alcanzar una posición minoritaria por debajo del 50% con un socio externo.

"Los instrumentos que antes no usábamos ahora lo podemos usar; algunos países se están volviendo más maduros porque han estado con nosotros durante mucho tiempo y los podemos usarlo como fuente de financiación", aseguró el consejero delegado, Tobías Martínez, en el último encuentro con analistas, ante el potencial uso de la división francesa. Ese es el gran cambio, pues hasta ahora no habían vendido porcentajes de empresas ya existentes. Eso sí, mantienen una premisa que es clave: su vocación es la de un operador industrial, por lo que no buscan tener una posición minoritaria.

Tras grandes ampliaciones de los últimos años y un endeudamiento relevante, la venta de participaciones de filiales se convierte en una nueva arma

La recompra de los títulos en Francia no es la única operación que ha completado en estas semanas que le permite incrementar su posición en sociedades conjuntas con los operadores en las que se alojan las torres de éstos últimos. Puso sobre la mesa 140 millones de euros para incrementar un 10%, hasta el 70%, su participación en la que gestiona los emplazamientos de Play en Polonia, en la que la propia Iliad seguirá manteniendo un 30%. Tanto esta recompra como la de Francia se financiará en parte con el dinero recibido de la venta de más de 3.000 torres francesas por exigencia del regulador ante su posición de dominio. El otro mercado 'histórico' en el que también puede abrir la puerta a socios dentro de las filiales es Italia, donde tiene emplazamientos también de Iliad además de Hutchison.

Movimiento similar a American Tower

La 'torrera' con sede en Barcelona no ha dejado de crecer, ni de tener el favor de los inversores en este tiempo. Pese a las exigencias de capital de las diferentes ampliaciones y su ubicación en el complejo sector de las telecos, mantiene su capitalización rozando los 29.000 millones de euros. En el mercado existe un apetito enorme entre los grandes fondos de infraestructuras para invertir en este tipo de activos, que generan flujos de caja con mucha estabilidad futura. Éstos no sólo podrían tomar posiciones, sino también participar en la sociedad conjunta para las torres de Deutsche Telekom, como le ha pasado a su máximo rival, American Tower, que también va a presentar sus primeras credenciales en estos últimos días de marzo antes de arrancar el proceso de manera formal.

El gigante estadounidense hizo lo propio cuando afrontó la compra de todas las torres de telefonía de Telxius (Telefónica) tanto en Alemania y España como en el mercado latinoamericano. A mediados del año pasado dio entrada a dos socios que son viejos conocidos de la propia Telefónica. Primero vendió un 10% a Allianz por 530 millones de euros. Después, el fondo canadiense CDPQ pagó algo más de 1.300 millones de euros por el 30% de esta división. De esta forma, los americanos se quedaban con un 60% de todos los activos recién adquiridos.

En paralelo a esta 'megatransacción' en Alemania y todas las operaciones que serán necesarias para su financiación, Cellnex dará entrada en su accionariado a Hutchison, como estaba previsto. El origen hay que encontrarlo en el pago en títulos por la compra de las torres de la hongkonesa en Reino Unido. La próxima junta general de accionistas aprobará la ampliación de capital para afrontar este intercambio. Su posición accionarial estará por debajo de lo estimado inicialmente y rozaría el 4%. Como se ha comprometido la española, no tendrá sillón en el consejo de administración para mantener su neutralidad.