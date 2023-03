Cellnex necesitará 8 de 11 votos en el consejo para ratificar al nuevo CEO

Los trabajos para encontrar un sustituto al ‘alma mater’ de Cellnex siguen su curso. Pero será necesario que exista un amplio consenso en el máximo órgano de decisión para sacar adelante el nombramiento del nuevo consejero delegado, que cubra la vacante de Tobías Martínez. El reglamento establece que esta designación necesitará el voto favorable de dos terceras partes de los componentes. El objetivo de la gestora de infraestructuras de telecomunicaciones española es tener un nombre antes de que el próximo 3 de junio se haga efectiva la dimisión del actual primer ejecutivo.

Para la gran mayoría de acuerdos es preciso el voto favorable de la mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la sesión. Pero para la designación del consejero delegado será precisa la ‘luz verde’ de ocho de los 11 puestos del órgano de decisión. Hoy éste está dominado por independientes, con solo dos dominicales que representan a dos de los accionistas principales, la familia Benetton (Edizione) y el fondo de inversión GIC, y con un ejecutivo.

Pese al incremento de su peso accionarial, Chris Hohn, el fundador del 'hedge fund' The Children Investment Fund, aún no ha tomado asiento ni ha solicitado sitio. La mayoría de los independientes tiene al menos un mandato a sus espaldas, con Bertrand Boudewijn, el presidente no ejecutivo, como el que más tiempo acumula en el cargo junto al francés Pierre Blayau (exconsejero ejecutivo de SNCF) y el británico Peter Shore (expresidente ejecutivo de Arqiva, el operador independiente de torres de Reino Unido adquirido por Cellnex en 2019). Todos ellos llegaron en 2015, justo el año del estreno en bolsa de la empresa. Aunque no estén presentes en el consejo, accionistas relevantes como el propio Hohn o Criteria Caixa tendrán también voz, aunque no voto, en esta elección.

Esta mayoría reforzada implica que el nombre elegido de la terna planteada por el ‘headhunter’ contratado debe ser muy respaldado para un momento especialmente delicado de la compañía. Hoy cuenta con varias opciones: desde elegir un sustituto continuista y de la propia casa a optar por un perfil externo con un acento financiero muy marcado que lidere esta fase de ‘optimización’ de las cuentas y el balance tras años de fuerte crecimiento a base de compras. Para la primera opción está Álex Mestre, hoy ‘número 2’ del grupo, como cabeza visible.

En la última conferencia con analistas, el actual consejero delegado, Tobías Martínez, aseguró que el proceso estaba en marcha y las conversaciones en el seno del consejo continuaban. “El proceso es integral y estamos haciendo un buen proceso; es demasiado pronto para comentar cuándo estaremos en condiciones de anunciar el nombre”, apuntaba el propio Martínez, quien abría la puerta a que el nombramiento se pudiera producir tras su marcha: “En cualquier caso proporcionaremos seguro una actualización sobre el proceso antes de mi partida”.

Martínez no ha mostrado sus preferencias, pero sí que dejó claro tras la presentación de resultados que estaba trabajando en el proceso como otro consejero más. Es habitual que el consejero delegado saliente busque situar en su puesto a alguien de su confianza y Alex Mestre cumple con ese principio. Desde los inversores, especialmente en el lado de Edizione, buscan ejecutar bien esta nueva etapa priorizando el balance y la mejora del rating de la deuda. Mestre ha asumido en recientes entrevistas y en las propias conferencias con analistas este giro hacia un crecimiento orgánico y una mayor optimización.

Nuevo bonus

El nuevo CEO llegará con un nuevo plan de incentivos bajo el brazo. Como avanzó La Información hace unos días, el consejo aprobó un nuevo bonus para el primer ejecutivo que aterrice en los próximos meses. El esquema mantiene los parámetros del anterior, aunque se hace más exigente para llegar al máximo de la retribución (un 1.118% de la retribución fija). Esto se produce después de que en el seno del órgano de administración hubiera un “nivel relevante de disidencia” principalmente por el multiplicador que marcaba el tope del desembolso.

Martínez quiere dar luz verde y liderar la junta general de accionistas previa a su salida en junio. Mientras que se nombra a su sucesor, la compañía vive en un ‘impasse’ que no ha supuesto ninguna merma relevante en la cotización bursátil. Desde los 31,80 euros con los que cerró el 11 de enero, fecha en la que se anunció la dimisión, los títulos se han revalorizado algo más de un 8% hasta situarse por encima de la barrera de los 34 euros (y los 24.600 millones de euros de capitalización total).