Cellnex se prepara para comprar 15.000 torres con la vista puesta en Hutchison

Cellnex no va a parar en un sector que está más caliente que nunca. Quiere ganar peso y consolidarse como el mayor operador de torres de telecomunicaciones independiente de Europa. Y para ello deberá sacar de nuevo la chequera. Se prepara para adquirir 15.000 torres de una tacada en una transacción, entre varias que están en negociación. Para abordarlas se van a asegurar el capital con una 'macroampliación' de capital de 4.000 millones. En el radar de la compañía española se encuentra la nueva filial de infraestructuras que acaba de crear la hongkonesa Hutchison y que cuenta con más de 28.000 emplazamientos por toda Europa.

La compañía dirigida por Tobías Martínez cerró un año 2019 histórico con cinco grandes adquisiciones, junto a otras menores, que sumaron más de 3.600 millones de euros de desembolsos. Eso no les llevó a aflojar el ritmo y en los siete primeros meses de 2020, marcados por el frenazo de la pandemia del coronavirus, ha comprado 5.000 torres en Portugal y ha alcanzado un acuerdo industrial relevante con Bouygues Telecom en Francia. Pero sigue habiendo mucho mercado por consolidar y Cellnex quiere aprovechar el momento propicio en el mercado, con los accionistas de su lado y las operadoras de telecomunicaciones con la necesidad de vender activos para reducir deuda antes del fuerte despliegue del 5G.

Por todo ello sigue negociando diferentes adquisiciones. En el hecho relevante que presentó la compañía a la CNMV este miércoles, confirmó el análisis activo de ciertas oportunidades en el mercado, incluyendo algunas 'transformacionales' que sumaban una inversión total de hasta 11.000 millones de euros y que tiene un 'horizonte temporal' de dieciocho meses. Estas son, según su propia denominación, transacciones que implican una "combinación de activos u otras oportunidades de negocio de transformación" con grandes operadores móviles de telecomunicaciones. Entre estas operaciones se encuentra alguna, según apuntan, que por sí sola implicaría la llegada a su portfolio actual -conformado por 61.000 torres- de un total de 15.000 más.

Uno de los candidatos más claros es Hutchison. La empresa hongkonesa, que opera en Reino Unido, Irlanda Italia o Dinamarca con la marca Three, está en la fase final de la creación de su filial de torres. Y, según adelantó la agencia de noticias Bloomberg, Cellnex inició conversaciones preliminares para explorar la entrada en el capital o la compra de activos. Tobías Martínez se apresuró a aclarar tras la junta general de accionistas de este martes que es "imposible" que ellos abanderen una operación en la que acaben teniendo un rol minoritario en el accionariado. "Somos un socio industrial y no un socio financiero", apuntó.

Para comprar una participación mayoritaria de la división de la dueña de Three debería poner sobre la mesa más de 5.000 millones de euros, según la valoración que se ha manejado en esas primeras negociaciones. Sin embargo, podría alcanzar un acuerdo de venta de esas 15.000 torres y el pago puede ser en acciones de la propia Cellnex. "Cellnex podría adquirir infraestructuras a cambio de dinero en efectivo y/o de la emisión de nuevas acciones, con un pago en especie", apuntó la empresa en el hecho relevante sobre la ampliación de capital.

Sobre las potenciales conversaciones, Martínez no negó que las haya habido con Hutchison. "Hablamos con todos los operadores, no podemos decir que no hablamos con ellos; estamos viendo oportunidades de desarrollar una relación comercial en Reino Unido e Irlanda", aseguró el primer ejecutivo de la operadora española, quien insistió en que es su principal cliente en Italia y va a ser uno de los principales en Reino Unido tras la compra de Arqiva. Precisamente fue la propia hongkonesa la que trató de frenar esta última adquisición por 2.200 millones de euros con la que se hizo con 8.300 emplazamientos en el mercado británico. No lo consiguió, pues el regulador del país dio luz verde.

El mercado se mueve muy rápido. Todas las operadoras principales del sector tienen lista su filial de torres o la está creando, mientras analiza potenciales ventas de los activos. ¿La razón? Es una manera de aliviar la deuda y mejorar el balance, asegurándose un acceso a esa infraestructura mediante un alquiler a largo plazo con gestoras como la propia Cellnex. Junto a Hutchison, hay otra operación destacada: la de CTIL, la 'joint venture' que Vodafone y Telefónica mantienen desde hace años y donde alojan sus activos. La española quiere deshacerla, ante el cierre de la fusión de O2 con Virgin Media. ¿Qué hará con sus 7.000 emplazamientos? Su prioridad ha sido siempre transferirlas a Telxius, su propia división donde tiene como socios a Amancio Ortega, fundador de Inditex, y el fondo KKR. Pero ha dejado todas las puertas abiertas, pues el propio consejero delegado, Ángel Vilá, aseguró el pasado mes de mayo que había "mucho interés" de los diferentes jugadores.

Otras operaciones

Cellnex también se ha interesado en el pasado por otras dos compañías. Por un lado, la francesa TDF, rival de Cellnex en manos del fondo Brookfield con casi 20.000 torres, suspendió su venta después de que entendiera que las ofertas recibidas estaban por debajo de sus aspiraciones (querían hasta 6.000 millones de euros). Por otro se encuentra la resultante de la fusión del negocio de torres de Vodafone Italia y Telecom Italia (Inwit). Esta última opción se antoja complicada por las dificultades que eventualmente tendría de cara al regulador de la competencia.

Precisamente por el tamaño importante que está ganando Cellnex, la competencia puede convertirse en un problema. Precisamente la propia Hutchison alertó hace un año al regulador británico que la compra de Arqiva podría crear un "monopolio" entre los gestores de las torres 'independientes'. Y le puso números: esa adquisición le otorgaba el control de más del 80% de las torres móviles al margen de las operadoras de telecomunicaciones en todo el territorio del Reino Unido. Preguntados por ello en la conferencia con analistas de este miércoles, los directivos de la española aseguraron que no esperaban mayores dificultades, porque hasta ahora todas las transacciones habían pasado todos los controles.

Cellnex no quiere aflojar el ritmo. En la cúpula de la compañía saben que esta es una carrera contrarreloj antes de que se configure el mercado como paso previo al despliegue masivo de las redes 5G. Hutchison sigue en su radar. El equipo de 'adquisiciones y fusiones' seguirá a pleno rendimiento. Y en las próximas semanas salvará el escollo del dinero con la 'macroampliación' de capital de 4.000 millones, la mayor desde la que ejecutó Banco Santander para absorber Popular.