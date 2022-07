Cellnex recela de una subasta al mejor postor en la lucha por las torres de DT

Cellnex se la juega en Alemania con un viejo conocido. La gestora española de torres de telecomunicaciones se conjura para tratar de ganar la puja pero con sus armas: sin precios 'locos' con múltiplos agresivos, con un planteamiento de gestión integral y de control directo sobre la infraestructura y un menor desembolso de dinero -y un pago parcial con hasta el 10% de sus acciones-. La compañía dirigida por Tobías Martínez pasa a la fase final de la mano de la gestora Brookfield y se verá las caras con KKR y el consorcio que lidera con otros fondos de 'private equity'. Busca adelantarse 'in extremis', aunque las limitaciones son significativas, con un importante endeudamiento y la negativa a una nueva 'mega-ampliación' de capital. Y sobre todo con su principio inquebrantable: quieren el control sobre la infraestructura para gestionarla de manera directa.

Después de las primeras tomas de contacto han llegado las ofertas vinculantes. KKR se ha colocado en la carrera como el principal rival de la española. Va de la mano con el fondo de infraestructuras GIP, dueño de la división renovable de ACS y accionista relevante de Naturgy, y de Stonepeak. Su propuesta es diferente a la española. Busca una posición de control, aunque más como un socio financiero que se apoyaría en el equipo gestor de la torrera de la teleco alemana. La oferta es sensiblemente más atractiva que la española, según avanzó Bloomberg. Esto lo coloca en cabeza, aunque aún no hay ninguna decisión tomada.

Por su parte, Cellnex se presenta a esta oferta después de una larga carrera de compras y fusiones que ha llevado su balance a una situación algo diferente que la de los fondos de capital riesgo, que han vivido en la abundancia de capital -con tipos de interés bajos- y la posibilidad de hacer compras muy apalancadas. La compañía, tal y como avanzó el banco de inversión Citi, ha presentado una oferta en la que propone el pago mixto con hasta un 10% de sus acciones (algo más de 2.000 millones). De esta forma abarata el desembolso en efectivo, que también respaldaría Brookfield en forma de 'joint venture' -esta última con una posición minoritaria pero relevante-.

Pero la clave más relevante de la oferta de la española es que sería por una posición mayoritaria. Para Cellnex siempre ha sido una línea roja, pues consideran que el valor añadido que ellos aportan no sólo es el precio abonado sino también la buena gestión de manera directa de la infraestructura. Esto es lo que lo diferencia, según apuntaba Reuters, a la oferta de KKR, que permitiría mantener una posición mayoritaria a Deutsche Telekom en la división de torres o, al menos, el poder de decisión en asuntos determinantes. Eso llevaría a una situación similar a la vivida con Telefónica en Telxius en el año 2016 cuando la propia KKR compró el 40% y se quedó como aliado financiero.

La valoración de estos activos también es importante. Según las diferentes informaciones publicadas estos días, esta se mantendría invariable en los 20.000 millones de dólares. Lo que no se precisa es si realmente esa cantidad incluye lo que se conoce por las siglas en inglés de BTS, es decir, los compromisos de inversión para desplegar torres en los próximos años para nuevas redes. Citi prevé que en torno a 5.000 millones de dólares del total correspondan a este capítulo. Aún así, se trata de una valoración muy alta de hasta 22 veces el resultado bruto de explotación (Ebitda), en la parte alta de los precios abonados por la empresa catalana en sus principales operaciones. Hay que recordar que el propio Tobías Martínez habló de múltiplos muy elevados pagados por la estadounidense American Tower (30 veces) en Telxius, que fueron muy difíciles de igualar.

Cellnex se presenta con sus armas: sin precios 'locos', con un planteamiento de control directo y un menor desembolso de dinero al incluir pago en acciones

Cellnex llega en un momento especial en lo financiero. Después de un importante esfuerzo inversor mantiene como línea roja la ampliación de capital. Descartada la emisión de nuevas acciones para los socios actuales (no para el pago de la transacción a Deutsche), no queda mucho margen habida cuenta del fuerte endeudamiento y de la estrecha vigilancia de las agencias de calificación. Ante esta situación, el primer ejecutivo de la empresa ya trató de ponerse la venda en la última junta general de accionistas, en el pasado mes de abril: "No es una necesidad para nuestra supervivencia; no estamos obsesionados por estar en Alemania pese a que entendemos la importancia".

Ya ahí dejó caer que otros competidores podrían encajar mejor sus ofertas. "A pesar de que estemos entusiasmados de poder estar en Alemania, hay otros competidores a los que les pueden encajar mejor que a nosotros; deben confluir muchos aspectos para que las cosas se produzcan", asegura. Hay que tener en cuenta que esta compra sería la entrada por la puerta grande en el mercado germano, pues controlaría 40.000 torres en todo el país. Eso sí, tendría que pelear con Telxius, en manos de American Tower, y Vantage Towers, la filial de Vodafone. Estas dos últimas ya han seducido a 1&1, el 'Másmóvil' de aquel país, con acuerdos a largo plazo.

Las ofertas vinculantes ya están sobre la mesa de los despachos nobles del cuartel general de Bonn (Alemania) de Deutsche Telekom. Cellnex busca ganarla por su posición como gestor y no tanto sólo por el precio. Un escenario en el que un fondo de inversión especializado no sorprendería. Tampoco en el cuartel general de Cellnex. Aún así, en la compañía viven estos días importantes con paciencia. Aún hay partido para llevarse el gato al agua en el competido mercado alemán.