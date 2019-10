Cellnex tropieza con Hutchison en la 'megacompra' de torres en Reino Unido

Cellnex ha tenido un invitado inesperado en su 'megacompra' de torres de telecomunicaciones en Reino Unido: Hutchison. El gigante hongkonés, que trató de comprar la filial británica O2 a Telefónica en 2015 y no pudo por los obstáculos de las autoridades de la competencia, ha puesto el grito en el cielo ante la operación de compra anunciada hace unas semanas y que, en su opinión, permitiría al operador español contar con una posición de dominio en el mercado.

La cotizada española decidió mover ficha a principios de este mes. Anunció el acuerdo con la británica Arqiva para adquirir 7.400 torres y los derechos de comercialización de otras 900 repartidas por todo Reino Unido. De esta forma, la firma sumaría un total de 53.000 emplazamientos en los siete mercados europeos en los que opera. La operación ha requerido una importante ampliación de capital que ya ha sido iniciada.

Esa ampliación de capital, que acarreó que disparara su cotización en el Ibex 35, le permitirá recaudar 2.500 millones de euros brutos (algo más de una cuarta parte del capital antes de la operación). El entusiasmo del mercado fue más que evidente en los primeros compases y disparó las acciones hasta situar a la capitalización de la operadora española en torno a los 15.000 millones de euros. Pese a ese optimismo entre los accionistas, basado en la rentabilidad prometida con estos activos para el año 2020, los problemas podrían llegar desde la autoridad de la competencia.

La operación está sujeta a la autorización. Y ha surgido un escollo: Hutchison CK. El gigante con sede en Hong Kong es el dueño de la operadora móvil británica Three, competidora de Telefónica (que opera con O2) en este mercado. Esta filial ha decidido presionar para que la 'megaoperación' de la española no llegue a buen puerto. Y pone el dedo en la llaga: esto dejará a Cellnex en una posición de dominio como gestor de las torres 'independientes'.

Las dudas de Moody´s

Three puso cifras a esa supuesta posición de dominio en una entrevista al diario británico The Telegraph: le otorgaría el control de más del 80% de las torres móviles independientes en todo el territorio del Reino Unido., es decir, a las que no están en manos de los grandes operadores de telecomunicaciones. Y va más allá, contextualizándolo con los nuevos despliegues de redes 5G que arrancarán en los próximos meses: "La adquisición propuesta amenaza con obstaculizar la posición de Reino Unido en la carrera mundial del 5G; la creación de un nuevo monopolio puede aumentar los costes, reduciendo la inversión". ¿Qué dice la española? Se limitó a asegurar en su comunicado oficial que se convertía en "el principal operador independiente de infraestructuras" en el país, pero no le puso cifras a su cuota de mercado.

La agencia de calificación Moody´s advirtió esta semana en un informe que estas ventas de estas torres por las telecos (o por otros operadores) "pueden traer beneficios operativos, pero introduce complejidades financieras y contables y posibles conflictos de interés". Y, al margen de esas consecuencias negativas, advertía: "Los reguladores podrían oponerse a algunas ofertas de torres que incluyen el intercambio de redes o implican menos competencia en el sector de la infraestructura".

Aún no hay pronunciamiento oficial de las autoridades de la competencia del país. Pero Hutchison quiere frenarla o, al menos, que se le exija algún tipo de medidas paliativas. La hongkonesa tiene experiencia propia en operaciones de compra frenadas por los reguladores. En este caso, en 2015 decidió sacar la chequera para comprar por 13.000 millones de euros la filial británica de Telefónica (O2) para fusionarla, precisamente, con Three. Después de que los reguladores locales se pronunciaran en contra, Bruselas la tumbó, pues aseguraba que hubiera dejado con sólo dos operadores de redes móviles a Reino Unido.

Momento clave para Cellnex

El momento para Cellnex es clave. La operadora se ha lanzado a ganar tamaño a través de adquisiciones en plena fase de desinversión por parte de las telecos, fuertemente endeudadas y muy necesitadas de dinero fresco para poder invertir en el nuevo despliegue de las redes ultrarrápidas 5G. "La adquisición de la división de telecomunicaciones de Arqiva es un hito clave para Cellnex", advirtió Tobías Martínez, consejero delegado.

El propio Martínez quiso aclarar el pasado verano que no son "sólo una máquina de comprar empresas". Sin embargo, es uno de los grandes candidatos a comprar los activos de los que las grandes telecos se quieren desprender. Telefónica ya estudia la venta de hasta 50.000 emplazamientos en Europa, mientras que Vodafone ya trabaja en la creación de una filial para trasladar ahí todos estos activos y plantearse la venta total o parcial. Orange también estudia algo similar.