El CEO de Boeing perderá una prima de 6,6 millones por un retraso en el 777X.

Dave Calhoun, consejero delegado de Boeing, no podrá recibir una bonificación de hasta 7 millones de dólares (6,6 millones de euros) debido a que su fabricante no podrá poner en servicio el avión 777X antes de que acabe el 2023, según ha informado la Agencia Reuters. Sin embargo, este no es el único motivo por el que el empresario no podrá percibir la cantidad de dinero que se acordó para él.

La compañía ofreció a Calhoun el incentivo basado en el logro de siete hitos para finales de este año cuando sustituyó al anterior consejero delegado, Dennis Muilenburg, en enero de 2020. Reuters ha desvelado que el comité de compensación de Boeing determinó en agosto de 2022 que el premio no se devengaría cuando "quedó claro" que Calhoun no cumpliría el objetivo de entrada en servicio del 777X para 2023.

En 2022, Boeing confirmó que la primera entrega del 777X de fuselaje ancho se había retrasado hasta 2025 debido a un contratiempo en el calendario de certificación del avión. El avión, también conocido como 777-9, es una versión más grande del 777 original y lleva en desarrollo desde 2013.

Otros objetivos

Aunque la empresa señaló el programa 777X como la razón por la que Calhoun no recibirá su prima, otros hitos asociados con el incentivo aún no se han completado con éxito, como el primer lanzamiento del Starliner tripulado previsto actualmente para abril.

Los términos de esta prima también exigían que Calhoun cumpliera ciertos hitos en la empresa conjunta Boeing-Embraer, que se disolvió en 2020, ha afirmado la agencia de noticias. No obstante, el consejo de administración de Boeing destacó que Calhoun "logró sustancialmente o está en camino de lograr" la mayoría de los objetivos de rendimiento de la adjudicación, que incluyen el regreso al servicio del 737 MAX en 2020.

Además, el consejo también elogió su capacidad de liderazgo, destacando que el CEO tomó varias decisiones beneficiosas que afectan al programa 777X que "estaban en los intereses a largo plazo de la compañía, pero que se produjeron a expensas de que se cumpliera el objetivo".

En febrero, Boeing concedió a Calhoun un incentivo por valor de unos 5,3 millones de dólares (5 millones de euros) --en forma de unidades de acciones restringidas que se devengan en 2024 y 2025-- para inducirle a permanecer en la empresa durante el periodo de recuperación previsto.

El año pasado, como compensación total, que incluye incentivos a largo plazo que aún no se han devengado, Calhoun cobró 22,5 millones de dólares (21,3 millones de euros), un aumento de alrededor de 21 millones de dólares (19,9 millones de euros) el año anterior.