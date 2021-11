El CEO de TIM se defiende de las críticas y 'deja' su cargo en manos del consejo. 

El ambiente de tensión en la cúpula directiva de Telecom Italia (KKR) no cesa. Días después de trascender la oferta de compra de la compañía por parte del fondo KKR, el consejero delegado de Telecom Italia (TIM), Luigi Gubitosi, ha puesto su cargo a disposición del consejo de administración tras las acusaciones de un posible conflicto de interés que ponen en la diana a Gubitosi, situación ante la que pidió transparencia para que sean los accionistas quienes lleven la batuta en la operación.

Así, el equipo directivo de TIM se reunirá este viernes en un consejo extraordinario, después de que KKR -uno de los principales accionistas de MásMóvil tras la opa lanzada en 2020- haya propuesto comprar la totalidad de la empresa por unos 11.000 millones de euros. La firma estadounidense ha ofrecido 0,505 euros por acción, un precio insuficiente para el socio mayoritario Vivendi, que posee el 23,75 % del capital de TIM y cuyos títulos hace más de cinco años a un precio medio de más de un euro.

"Las acusaciones no demasiado veladas que se han hecho en relación con mi supuesta proximidad a KKR, además de estar totalmente fuera de lugar y ser falsas como he señalado en repetidas ocasiones, no deben ser utilizadas instrumentalmente para ralentizar el examen de la propuesta de interés", destacó Gubitosi en una carta dirigida a los consejeros, a la que ha tenido acceso Efe. En la misiva, señaló que está preparado para hacerse a un lado y dejar su cargo, si así lo decide el Consejo, con el objetivo de permitir una evaluación tranquila de la propuesta de adquisición de KKR, que no ha sido formalmente comunicada al regulador bursátil italiano.

En este sentido, opinó que "si se formaliza, el consejo de administración de la compañía debe consentir con transparencia a los accionistas que analicen la oferta". Asimismo, Gubitosi argumentó que el directorio debe actuar en interés de todos los accionistas, acto que incluye tanto a los minoritarios como a todos los grupo de interés (acreedores, empleados, etc.). También destacó el papel esencial que jugarán los consejeros independientes, que son la mayoría en la 'teleco' italiana, para explicar más adelante a los socios cómo repercutirá la operación en el interés de la empresa, el empleo y la producción.

El pasado 21 de noviembre el consejo directivo de TIM se reunió para analizar la indicación de interés de KKR y al término publicó un comunicado con los detalles, a pesar de que algunos directivos se opusieron, tal y como explica la carta. "La idea, aireada por algunos directivos de no incluir el precio en el comunicado de prensa o no concretar las condiciones marcadas por KKR, o incluso sobre la conveniencia de emitir un comunicado, demuestra una total falta de respeto al mercado que no puede pertenecer a la cultura de TIM", dijo Gubitosi.

La oferta de KKR está condicionada a la realización de dos controles de confirmación con una duración estimada de cuatro semanas, y el fondo quiere asegurarse de tener el visto bueno del Gobierno italiano, que puede usar el llamado "golden power" o acción de oro para bloquear operaciones en empresas consideradas estratégicas. El primer ministro italiano, Mario Draghi, dijo el miércoles que se ha creado un comité de ministros para estudiar la respuesta del Ejecutivo y que una de las prioridades será que se proteja el empleo.