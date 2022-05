El CEO de Twitter espera cerrar un trato con Musk, pero baraja varios escenarios

El consejero delegado de Twitter, Parag Agrawal, confía en que el acuerdo de compra de la red social llegue a buen puerto, aunque no descarta "escenarios", en una serie de mensajes en los que evitó escrupulosamente nombrar al multimillonario Elon Musk. Sus comentarios se producen después de que hoy el fundador de Tesla pusiera a los inversores en vilo al anunciar que suspendía temporalmente la compra de la plataforma, que anunció por cerca de 44.000 millones de dólares, y rectificara poco después indicando que seguía comprometido con su adquisición.

"Aunque espero que se cierre el acuerdo, necesitamos estar preparados para todos los escenarios y siempre hacer lo correcto para Twitter", resumió el máximo ejecutivo en su cuenta de la red social, y agregó que "independientemente de (quién sea el) propietario", su equipo trabajará para ofrecer un buen "producto y negocio". En ese sentido, Agrawal se declaró "responsable" de liderar y operar la empresa, tomar "decisiones difíciles" y aportar "más transparencia", en referencia a unos "cambios en el liderazgo" que trascendieron este jueves y sobre los que, reconoció, muchos han preguntado "por qué" se llevaban a cabo.

En una nota interna, el directivo anunció la salida y sustitución de dos altos ejecutivos, dijo que ha pausado la mayoría de contrataciones y que está recortando gastos discrecionales, supuestamente por no alcanzar sus objetivos de crecimiento de audiencia e ingresos, pero descartó estar planeando despidos. "La gente también ha preguntado: ¿por qué manejar ahora los costes y no después del cierre (del trato)? Nuestro sector está en un entorno macroeconómico muy difícil. No usaré el trato (sobre la compra de Musk) como un excusa para evitar tomar decisiones importantes para la salud de la empresa, ni lo hará ningún líder en Twitter", dijo.

Tras el anuncio de la compra de Musk, con cierre previsto más adelante este año si lo aprueban los reguladores, el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, depositó su confianza públicamente tanto en el multimillonario como en el actual consejero delegado para llevar las riendas de la red social. Las acciones de Twitter llegaron a desplomarse cerca del 20% este vienres tras las dudas iniciales de Musk sobre el acuerdo y moderaron su caída después de que rectificara, pero han cerrado la jornada con un recorte superior al 9%.