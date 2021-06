La CEOE quiere normalidad política para que las empresas vuelvan a Cataluña

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha dicho que le encantaría que las empresas catalanas volvieran a Cataluña, pero cree que para ello es necesaria la normalidad y la estabilidad política. Considera, además, que se trata de un objetivo que todos debieran de querer, puesto que la el problema con esta comunidad autónoma lo tienen que resolver todos los españoles.

Garamendi también ha aprovechado su intervención en los Cursos de Verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organizados por la APIE y patrocinados por BBVA, para dejar clara su indiferencia sobre los indultos. "En ningún momento he dicho que estoy de acuerdo con los indultos", ha subrayado, asegurando que lo único que quiere la CEOE es la estabilidad política, la normalidad y estar con la Constitución. "Queremos que todo funcione bajo el imperio de la ley y a través del Estado de Derecho", ha precisado.

"Nosotros no vamos a entrar en este tema, tiene que entrar la clase política. Creo que se me ha entendido mal porque en ningún caso he dicho para anda que estuviera apoyando los indultos. Quiero que quede claro", ha sentenciado el presidente de la patronal española, añadiendo que por lo único por lo que abogan es por la unidad de España. También ha pedido que desligar de la política que se le haya otorgado la Gran Cruz del Mérito Militar. "Que me digan que si me han comprado porque me hayan dado una Cruz me parece sorprendente. La medalla es un orgullo, lo digo con toda sinceridad", ha remarcado.

En esta misma línea, Garamendi ha aseverado que la CEOE no cobra ninguna subvención directa del Estado por voluntad propia. Los 15,3 millones recibidos forman parte de un programa para formar a 65.000 personas en procedimientos de digitalización, de modo que la patronal no se queda "con un duro de eso". Telefónica es la empresa encargada de impartir los cursos. "La CEOE no se lleva nada del Estado, no tiene participación institucional, eso es lo que nos da la libertad e independencia", ha precisado.

Revés de CEOE al grupo de expertos de Trabajo

Garamendi también ha criticado al grupo de expertos reunidos por el Ministerio de Trabajo. El presidente de la patronal considera que el Gobierno coloca a "expertos" cundo el diálogo social parece "que no le va". "Nosotros no fuimos, renunciamos directamente", ha dicho. En su opinión, este comité "es lo que es" y asegura que "en su casa tiene cientos de ellos", que son cada uno de los secretarios generales de las organizaciones empresariales. "No me gusta ese término, porque parece que son ellos lo sabios y que nosotros no sabemos nada", ha recalcado. En suma, ha asegurado que la CEOE no va a participar nunca en esos grupos porque directamente no les da ninguna validez.