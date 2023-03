Cepsa impulsa un 66% el beneficio gracias a los mayores precios del crudo

Cepsa cerró el año pasado con un beneficio neto de 1.100 millones de euros, lo que supone un fuerte incremento del 66% en comparación con el ejercicio precedente. La compañía (al igual que el resto de petroleras) se vio impulsada por los elevados precios del crudo como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania y los mayores márgenes del refino.

Según ha informado este viernes, el beneficio neto ajustado fue de 790 millones de euros el curso pasado, un 155% más, mientras que el resultado bruto de explotación ajustado (Ebitda ajustado) alcanzó los 2.939 millones de euros, un 62% más. La petrolera ha atribuido el crecimiento del Ebitda a la "mejora en las condiciones de mercado, los mayores precios del crudo, el incremento de los márgenes de refino y las iniciativas de optimización que ha desarrollado para mejorar los resultados en todos los negocios y áreas funcionales".

"En mi primer año como consejero delegado de Cepsa, me sorprende gratamente lo mucho que hemos avanzado en nuestra estrategia ‘Positive Motion’ en tan poco tiempo. Nos comprometimos a transformar la compañía en un productor líder de energía verde para 2030, invirtiendo entre 7.000 y 8.000 millones de euros, y tengo la convicción de alcanzar este objetivo. Para ello, debemos ser capaces de financiar nuestra estrategia y nuestros resultados de 2022 sientan las bases para conseguirlo", ha señalado el consejero delegado de la empresa, Maarten Wetselaar, en un comunicado.

La contribución fiscal total de Cepsa se situó el año pasado en 6.654 millones de euros, "cifra récord en la historia de la compañía", de los que el 71% (4.721 millones de euros) correspondió a impuestos pagados en España. Adicionalmente, prevé un impacto de 325 millones de euros por el impuesto energético del Gobierno, que Repsol, Iberdrola y Endesa ya han anunciado que han recurrido. No obstante, este cargo no está reflejado en los resultados de 2022. Fuentes de Cepsa consultadas por este medio han preferido no hacer comentarios sobre la postura que tomará la compañía. Naturgy, que estima que pagará 150 millones de euros por ejercicio, es otra de las afectadas que no se ha pronunciado.

Los márgenes de refino durante el año se situaron en una media de 9,6 dólares por barril, un 160% más, debido al aumento de los precios subyacentes del crudo y a la mayor demanda de productos refinados.

En el marco de su estrategia 'Positive Motion', incrementó sus inversiones un 57% el curso pasado, hasta los 743 millones de euros. El grupo tiene previsto duplicar sus inversiones entre 2023 y 2025, hasta superar los 3.600 millones de euros, de los que más del 50% se destinará a negocios sostenibles. Este importe supone un incremento del 93% respecto a las inversiones realizadas por la compañía en los últimos tres años. La compañía ha destacado que en 2022 redujo su apalancamiento financiero desde 1,6 veces la deuda neta sobre el Ebitda a cierre de 2021 a menos de 1 vez. También ha subrayado que cuenta con una "sólida posición" de liquidez, por valor de 4.000 millones de euros, "la cual cubre los vencimientos de deuda hasta 2027".

Por su parte, el flujo de caja libre disminuyó ligeramente, hasta los 901 millones de euros, frente a los 915 millones de 2021, con una deuda neta de 2.756 millones de euros, nivel similar al de finales del ejercicio anterior (2.759 millones). Los descuentos en carburantes ofrecidos por Cepsa (adicionales a los 20 céntimos por litro del Ejecutivo) alcanzaron los 130 millones de euros.