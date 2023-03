 Cepsa sale del negocio de exploración en Emiratos para acelerar su salto al verde

Cepsa ha alcanzado este miércoles un acuerdo con TotalEnergies para la venta de su negocio de Exploración y Producción en Emiratos Árabes Unidos (EAU), que consiste en la venta de la participación del 20% de la energética en la concesión de Satah Al Razboot, Umm Lulu, Bin Nasher y Al Bateel y la posterior transmisión de la indirecta del 12,88% en la concesión de Mubarraz mediante la transmisión de sus acciones en Cosmo Abu Dhabi Energy Exploration & Production Co. Ltd. La compañía no ha revelado el importe de la operación, Cepsa, pero en 2018 la participación del 20% citada fue adquirida por 1.200 millones de euros (1.500 millones de dólares).

De esta forma, la compañía ha destacado que acelera la puesta en marcha de la estrategia 2030 de Cepsa, denominada "Positive Motion", y que tiene entre sus objetivos avanzar en la transformación del grupo para convertirse en líder en movilidad sostenible, la producción de biocombustibles e hidrógeno verde en España y Portugal. Además de ser un referente de la transición energética. En concreto, Cepsa se ha comprometido a invertir hasta 8000 millones de euros hasta 2030 para alcanzar estos fines.

En cualquier caso, esta operación todavía deberá de cumplir con las aprobaciones finales de las autoridades correspondientes y los trámites burocráticos necesarios. Desde la energética han fijado como fecha efectiva de la transacción el pasado 1 de enero.