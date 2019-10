'Sorpasso' en la élite empresarial: el Foro Atlántico toma el relevo del Cercle catalán

'Sorpasso' en la élite empresarial. El nuevo Foro Atlántico, que acaba de iniciar su andadura, está pujando fuerte por tomar el relevo al Cercle d’Economia como lugar de encuentro de los VIP del mundo de los negocios y político del país. Es el consenso generalizado en la alta empresa, según ha podido conocer La Información, que mira hacia Galicia como su nuevo centro de referencia para poner en común sus inquietudes, anhelos y peticiones hacia los gobernantes.

El Cercle siempre ha sido esa cita ineludible para todo gran empresario que se precie. En los últimos años, las agendas de los principales dirigentes del país se han despejado durante unos días de julio para acudir a las históricas jornadas de Sitges. Nadie se lo quería perder. Pero este año algo ha cambiado. El nuevo presidente de la organización, Javier Faus, ha tomado la polémica decisión de trasladar el evento con la flor y nata empresarial a Barcelona, dejando así la costa tarraconense. Fue una de sus primeras medidas tras desembarcar en el cargo a finales del pasado mes de julio. Y no sentó bien.

El relevo inmediato de varios miembros de la junta directiva, dejando de lado a determinados antiguos impulsores del Círculo de Economía, también provocó cierto malestar dentro de la organización. Hay que recordar que Faus, conocido por la polémica que tuvo cuando era directivo del FC Barcelona con Leo Messi por pedir un nuevo contrato ("no sabe nada de fútbol", llegó a decir el jugador argentino) fue aupado a la presidencia por unanimidad por la junta directiva del Cercle, intentando impulsar una transición suave. Querían que uno de los principales foros de reflexión y debate del país no sufriera un terremoto y por eso se consensuó su nombre. Pero no todo está siendo como se pensaba.

Ante esta situación, algunos de los antiguos promotores del Cercle en anteriores etapas han decidido cambiarse de camiseta y sumarse al Foro Atlántico. Es el caso, por ejemplo, de Amancio López, dueño de la cadena Hotusa y en cuyo hotel de La Toja se celebraron las recientes jornadas con la participación de ilustres invitados, ente los que destacaron los expresidentes Felipe González y Mariano Rajoy. En este núcleo que han efectuado el trasvase también se encuentran el exministro de Exteriores, Josep Piqué, presidente del Foro Atlántico; Antón Costas, y Jordi Alberich, todos ellos relacionados con el antiguo Cercle.

Tanto Anton Costas como Piqué fueron presidentes del Círculo de Economía y ambos se han sentido relegados en la nueva etapa de Faus, según las fuentes consultadas. Lo mismo le ha sucedido a Juan José Brugera, el predecesor de Faus en la presidencia del Cercle y que adelantó en medio año su salida del cargo para facilitar el 'plan de acogida' de Faus. En principio, el relevo tenía que haberse efectuado en diciembre próximo y tuvo lugar el pasado 24 de julio.

Las elección de Faus fue 'a la búlgara'. Era el único candidato y fue proclamado presidente con 423 votos favorables, 1 voto en contra y una abstención. Inmediatamente anunció la creación de un consejo asesor que estaría integrado por el presidente saliente, Brugera, y los dos presidentes anteriores, el profesor de la Universidad de Barcelona, Anton Costas y el exministro del PP, Josep Piqué. ​También hizo público que el nuevo equipo directivo sería paritario: diez hombres y diez mujeres de reconocido prestigio. Pero pronto comenzaron los problemas y las discrepancias y uno de los primeros en abandonar el barco fue el citado Alberich, considerado 'santo y seña' del Cercle. Se ha pasado al Foro Atlántico.

En definitiva, las fuerzas vivas que durante años fueron santo y seña de una organización clave en el tejido empresarial de Cataluña se han sentido traicionados y abandonados por el nuevo presidente, un hombre procedente del mercado financiero (presidente de Meridia Capital) y que, al decir de algunos, ha querido transmitir su 'impronta' de tiburón financiero a una institución acostumbrada a funcionar de manera colegiada con decisiones adoptadas por consenso.

El Foto Atlántico arranca con fuerza

El Foro Atlántico ha germinado con esta misma filosofía y amenaza con convertirse en un rival de postín para el Cercle en los próximos años. De momento, las recientes jornadas de La Toja se interpretan en el mundo empresarial como un serio aviso a navegantes del que Faus deberá tomar buena nota.

En su primera reunión en Galicia el Foro Atlántico consiguió reunir en un mismo evento al viejo bipartidismo con el mundo empresarial. La conclusión generalizada de los allí presentes fue que no existe alternativa posible a un pacto entre PSOE y PP tras las elecciones generales del 10 de noviembre. Hablaron de Ciudadanos y del papel secundario que prevén que juegue a partir de los próximos comicios. Entre los asistentes estuvieron el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, o el consejero delegado de Inditex, Pablo Isla. Inauguró el Rey Felipe VI y clausuró el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.