China planea dividir Alipay y crear una aplicación de préstamos independiente

Pekín suma y sigue en su cerco al sector tecnológico de su país. El ejecutivo de Xi Jinping pretende dividir Alipay, la popular aplicación de pagos propiedad del grupo Ant, filial del gigante del comercio electrónico Alibaba. El objetivo del plan sería que la firma propiedad del multimillonario Jack Ma entregue los datos de los usuarios en los que se basan sus decisiones para conceder préstamos a una nueva empresa conjunta de calificación crediticia en la que el estado chino tendrá una participación.

Según ha avanzado el 'Financial Times', el propósito de esta división es establecer una empresa de calificación crediticia en la que Ant y Zhejiang Tourism Investment Group Co Ltd poseerán cada uno un 35% del capital, mientras que otros socios respaldados por el Estado, Hangzhou Finance and Investment Group y Zhejiang Electronic Port, tendrán cada uno un poco más del 5%, según las fuentes consultadas por el diario.

Según el informe que ha hecho público el diario británico, Ant no será el único prestamista online de China afectado por las nuevas normas. El pasado mes de abril, los reguladores chinos pidieron a Ant que llevara a cabo un cambio radical en su negocio, incluyendo la conversión de la propia Ant en un holding financiero y la integración de sus negocios de microcréditos, Jiebei y Huabei, en una nueva empresa de financiación al consumo.

Las acciones de Alibaba retroceden más del 5,1% en la Bolsa de Hong Kong tras hacerse pública esta información. Mientras, las de Tencent, otro de los gigantes del sector que se encuentra bajo el escrutinio del gobierno, retroceden un 2,9%.

Las autoridades reguladoras chinas han puesto en el punto de mira a Ant Group y a otros gigantes de Internet en una amplia campaña que abarca desde cuestiones antimonopolio y de privacidad, hasta los datos de los usuarios, pasando también por las criptomonedas.

El pasado mes de agosto Gobierno chino dio a conocer el borrador de las nuevas reglas contra la competencia desleal en Internet, que incluyen una amplia gama de prohibiciones sobre la forma en que las empresas pueden usar los datos.