Las cifras que empujaron a Glovo a dejar Latam: 76 millones de pérdidas en 2019

"Es importante enfocarnos en mercados donde construir un negocio rentable". Estas fueron las palabras del consejero delegado y cofundador de Glovo, Óscar Pierre, tras estampar su firma en la venta de todo el negocio latinoamericano de la startup a su máximo accionista, Delivery Hero. Tres años después de aterrizar en la región, la compañía disparó pérdidas hasta superar los 76 millones de euros, justo el doble que un año antes. La fuerte competencia en el mercado, incluso contra su propio accionista mayoritario, ha echado por tierra los márgenes.

Hasta finales de 2017, la empresa se centró principalmente en Europa. Fue ahí cuando, de la mano de Cabify con la que creó una 'joint-venture', aterrizó en Latinoamérica. La pelea no iba a ser sencilla, pero había una oportunidad. Pronto iba a despuntar un rival que iba a ser clave: Rappi. La compañía colombiana recibió una importante inyección de dinero de grandes fondos estadounidenses que iba a ser la antesala de la irrupción de Softbank con 1.000 millones. La captación de clientes para sus plataformas -tanto usuarios finales como restaurantes- y los márgenes se complicaron de manera significativa y los números de los dos últimos ejercicios no dejan lugar a dudas.

Según queda reflejado en las cuentas del holding latinoamericano consultadas por La Información, la startup de entrega de comida a domicilio elevó sus pérdidas en territorio latinoamericano hasta superar la barrera de los 76 millones de euros (un año antes esos 'números rojos' se quedaron en 38 millones). Esta cantidad se acerca a la mitad de todas las pérdidas acumuladas en el ejercicio de todo el grupo que desveló la propia Delivery Hero el pasado mes de abril. Tal y como reconocían fuentes conocedoras a este medio, este mercado representaba en términos de facturación menos de un tercio de todo el grupo. Estos números se lograron incluso reduciendo la exposición a Brasil -acabó abandonándolo a final de año-, que fue el gran problema en términos de resultados en el ejercicio 2018.

La situación empeoró de manera drástica en dos mercados: Argentina y Perú. En ambos casos se da una paradoja: Glovo debió pelear no sólo con PedidosYa, filial de su máximo accionista Delivery Hero, sino también con Rappi, donde la cotizada también tienen un porcentaje del accionariado relevante, y con UberEats. En el mercado argentino, los números rojos pasaron de 8,9 a más de 26 millones en un año, siendo, según algunos números de consultoras, el tercer operador por cuota de mercado. En el caso de Perú, fue peor: de 2,2 a 16,7 millones. Los problemas en territorio peruano sirven como muestra para explicar la complejidad de la relación con su máximo accionista: en este país, la española le compró a la alemana su filial Domicilios.com, después de venderle los activos de Chile. Un intercambio de 'cromos'.

Fuerte competencia en el mercado

Esa relación de simbiosis entre españoles y alemanes en territorio latinoamericano -donde ambos han tenido que verse las caras, como en España, con los jueces y los reguladores por su controvertido modelo laboral de 'rider'- ha sacudido el mercado en los dos últimos años. Los segundos apretaron en la competencia en estos mercados, mientras iba ganando posiciones e influencia en el accionariado de la startup dirigida por Óscar Pierre. En 2018 se hizo con algo más del 10% y tras las diferentes rondas y transacciones en el mercado secundario ha alcanzado finalmente casi un 26% del total.

En el mercado de la logística de última milla de comida y otros productos los márgenes son muy estrechos. También en Latinoamérica. El negocio se basa en cobrar comisiones tanto al consumidor que recibe el pedido en su casa, como al restaurante. Y si hay muchos jugadores en el mercado por tratar de ganar más porción del pastel se tiende a tirar precios y a agresivas promociones entre ellos. La mayor parte de estas compañías acumulan años de pérdidas, lo que ha impulsado precisamente esta segunda oleada de fusiones y adquisiciones en el sector. Just Eat y Takeaway se fusionaron hace ahora un año, mientras que en Estados Unidos Uber compró Postmates por 2.650 millones de dólares después de que la propia Just Eat Takeaway se hiciera con Grubhub por 7.300 millones. Este tipo de transacciones se han ido repitiendo en la mayoría de mercados relevantes en todo el mundo. No sólo en este segmento de actividad, sino también en otros como el de los coches con chófer y las plataformas de transporte, donde la problemática es similar.

Sin venta total de un unicornio

La venta de los activos de Glovo, que se formalizará en las próximas semanas, impide un 'exit' total de uno de los grandes unicornios españoles. Descartada la salida a bolsa, que se llegó a barajar antes de la penúltima ronda de financiación en 2019 y se planteó como una opción a los potenciales inversores, la compañía busca consolidar sus operaciones especialmente en el mercado continental en plena oleada de compras. Ya entre 2018 y 2019 hubo negociaciones, con varias ofertas sobre la mesa de algunos de sus rivales, que no cristalizaron en transacción alguna. Todas las fuentes del mercado consultadas por La Información señalan que las probabilidades de que sea la propia Delivery Hero la que compre el resto de la española son relativamente altas.

Después de las pérdidas sufridas en Latinoamérica y la salida de allí, Glovo confirma la dificultad que los grandes unicornios españoles han tenido para 'atacar' este complicado mercado. No sólo por la inestabilidad política, las divisas o la idiosincrasia local, sino también la fuerte competencia surgida en un terreno de juego que tiene un nivel de digitalización menor y, por tanto, es más apetecible para los gigantes. Cabify ha sufrido algo muy similar, con Uber y la china Didi golpeando con fuerza gracias a sus grandes bolsillos de dinero listo para gastar. En el caso de la startup dedicada al transporte, se ha visto obligada a centrarse principalmente en el segmento de los viajes para reducir la exposición a esa guerra de precios. Esto ha llevado a una reducción del peso de este territorio en su cuenta de resultados y a una mayor dependencia de España.