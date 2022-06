Citi eleva a 3.500 millones el coste total de las torres de Deutsche para Cellnex

Es la mayor operación de la historia de Cellnex y una de las más relevantes del sector de las telecomunicaciones en los últimos años. La venta de una participación mayoritaria de las torres del gigante Deutsche Telekom (DT) es el gran foco de la compañía dirigida por Tobías Martínez. Todos los ojos de los inversores están ahí. Y los analistas rebajan las previsiones de capital que necesitará para abordar esta transacción gracias al respaldo de un socio financiero. Citi estima que la ‘torrera’ necesitará hasta 3.500 millones de capital para abordar el primer pago de la adquisición, al margen de los compromisos de construcción de otros emplazamientos que se tendrán que abordar en los próximos años. La apertura del accionariado a DT a través del pago en títulos -como se hizo con Hutchison en Reino Unido- o la venta de participaciones en filiales reduciría la obligación de acudir a más deuda.

La valoración que se baraja por parte de Deutsche Telekom para la división se sitúa entre los 18.000 y los 20.000 millones de euros. Pero ahí se incluiría, según las previsiones del banco de inversión estadounidense, en torno a 5.000 millones de euros de lo que se conoce en el sector como BTS, es decir, inversiones futuras para construir nuevas torres para los despliegues de la teleco alemana en las nuevas redes. Son compromisos a futuro que habrá que financiar por parte de la división -no de Cellnex o su socio financiero- por lo que no forma parte del esfuerzo inicial para la 'toma de control'.

"Esto significaría tanto un múltiplo como un valor de capital un poco por debajo de lo esperado", apunta Citi en su informe. Excluyendo los 3.000 millones de deuda financiera que se asignará a la división, finalmente Cellnex tendría que afrontar el desembolso de en torno a 3.500 millones. ¿La razón de ese recorte? Citi estima que Deutsche se quedará con un 40% de la división, mientras que el otro 60% se repartirá entre la empresa española y su socio financiero -las primeras negociaciones se han desarrollado con la gestora de capital riesgo de infraestructuras Brookfield- a través de una suerte de 'joint venture'.

La duda reside aún en cómo lo abonará. La compañía asegura que no abordará una nueva ampliación con socios actuales. Una de las armas que plantea Citi -que ha modificado a 'compra' su recomendación sobre las acciones de la española- es el pago en acciones de una parte o de la totalidad de esos 3.500 millones. Si se cubriera todo con esta modalidad, DT contaría con en torno a un 10% de Cellnex, "con el fin de mantener la independencia", apunta Citi. El antecedente hay que encontrarlo en la compra de las torres de Hutchison en Reino Unido. Esta operación, que aún está pendiente de la ejecución de las restricciones exigidas por el regulador, implicará que la hongkonesa tenga algo más del 4% de la 'torrera'. Ésta última planteó como condición 'sine qua non' que si se vuelve a abrir el accionariado se hará sin que el entrante tenga sillón en el consejo.

La deuda obliga al equipo del director financiero, José Manuel Aisa, a ser más flexible en las fórmulas para financiar transacciones. Esta apertura del accionariado a Deutsche o la venta de filiales en países maduros como es el caso de Francia permitirían no incrementar o, incluso, reducir los ratios de pasivo. Hoy este supone 7,5 veces el resultado de explotación (Ebitda) después de incluir los arrendamientos, como apunta Citi. Si el pago se aborda con esta entrega de acciones se reduciría a las 6,7 veces, debido al incremento de negocio por los contratos de servicio a largo plazo que firmarían con los alemanes. Pero si no se hace así, la deuda se colocaría más cerca de las 8 veces.

Esto se produce justo antes de que se aborden otras inversiones que están comprometidas y previstas y que, según las previsiones del banco estadounidense, se podrían abordar con las líneas de crédito que ya están negociadas con la banca. En total, durante los próximos 18 meses la gestora debería desembolsar 3.500 millones de euros. De esos, en torno a 2.300 millones forman parte de la transacción en Reino Unido y entre 1.000 y 1.500 millones representan las salidas de caja que se necesitarán, sobre todo, para esos despliegues de nuevas infraestructuras comprometidos con las operadoras clientes (BTS).

Plazos ajustados para julio

Pese a que se han dado los principales pasos con la primera ronda del proceso de venta por parte de Deutsche Telekom, no se ha avanzado mucho más. Los principales candidatos presentaron sus primeros planteamientos. Aún no se ha ejecutado la primera criba. El mercado apuesta a que ni Vantage Towers (Vodafone) ni American Tower puedan pasarla debido a sus posiciones relevantes en el mercado alemán, lo que llevaría a problemas con el regulador de la competencia. Aún no se ha completado esta primera fase. Las primeras previsiones hablaban del mes de julio para su cierre definitivo, aunque aún no queda claro que se pueda cumplir.

Cellnex tiene todas las miradas puestas en esta transacción, con el objetivo de aterrizar -después de años de diversos intentos- en el mercado alemán. El equipo de adquisiciones y fusiones (M&A) de la 'torrera' tiene todos los esfuerzos depositados en esta operación, aunque también se analizan otras mucho menos ambiciosas en tamaño. La digestión de Deutsche Telekom no será sencilla, pero es su manera de seguir creciendo en un momento en el que todos los analistas ven la inflación y la previsible consolidación de las operadoras de telecomunicaciones como vientos en contra.