La CNMC dicta que no hubo trabas en el acceso de Apple a los datos de Amazon

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que Apple no ha sufrido trabas en el acceso a la evolución de los precios de Amazon entre 2017 y 2020 y que, por tanto, no se le ha ocasionado ningún tipo de "indefensión o perjuicio irreparable". En concreto, la Sala de Competencia del Consejo ha inadmitido el recurso presentado por el fabricante del iPhone contra las condiciones de acceso a la sala de datos (data room en inglés) que contiene toda la información confidencial utilizada por Competencia bajo el expediente sancionador abierto contra ambos por posibles prácticas anticompentitivas.

En la reunión del pasado 30 de noviembre, el Consejo de la CNMC falló a favor de que Apple entrara a las bases de datos, aunque dentro de un plazo y con una serie de condiciones. Por su parte, la marca de Cupertino alega que al establecer la Dirección de la Competencia unas normas "excesivamente restrictivas", ha incurrido en una "denegación sin motivación alguna" del derecho de la compañía a presentar pruebas de descargo, causándole "una clara indefensión y resultado en última instancia en un perjuicio irreparable para sus derechos de defensa".

En concreto, según la resolución consultada por La Información, Apple denuncia que a los asesores externos de la empresa no se les ha permitido acceder a la sala de datos con información adicional en ningún soporte distinto del papel, lo que, en su opinión, les ha impedido realizar análisis económicos adicionales que podrían utilizarse como pruebas de descargo. También se queja de que las "restricciones" en el horario de apertura de la data room han reducido el tiempo efectivo en el que los asesores externos podían acceder a ella.

En tercer lugar, alega que la Dirección de la Competencia "solo" ha puesto un ordenador a disposición de sus cinco asesores externos. La compañía piensa que se ha limitado la posibilidad de colaboración entre ellos y que se ha "disminuido su capacidad para llevar a cabo un análisis exhaustivo de la información disponible". Por su parte, la Sala de Competencia subraya que no existe obligación normativa sobre las data room y que se permitió el acceso de manera "excepcional" tras que la propia Amazon estuviera de acuerdo y que la Dirección de la Competencia cambiara de criterio y tampoco se opusiera.

Competencia no aprecia indefensión

En este sentido, Competencia es clara y asegura que una vez examinadas las condiciones del acuerdo, "en ningún caso" cabría apreciar que se haya ocasionado indefensión o perjuicio irreparable a Apple. Según el Tribunal Constitucional, "la indefensión supone una limitación de los medios de defensa producida por la indebida actuación de los órganos correspondientes", y la CNMC señala que esto no casa con que los asesores externos de Apple hayan tenido acceso a los "datos confidenciales" que había pedido de Amazon.

"Han tenido la oportunidad de verificar el análisis y la metodología empleados por la Dirección de la Competencia, así como de elaborar un informe para discutir los datos confidenciales del grupo Amazon con su representada y, posteriormente, poder realizar cuantas alegaciones consideraran necesarias para ejercitar sus derechos de defensa, por tanto, esta Sala de Competencia no aprecia que el acuerdo recurrido sea susceptible de causar indefensión a Apple como sostiene la recurrente", resalta la resolución.

En cuanto a la introducción de material en formato electrónico a la sala de datos, el regulador mantiene que "no es un derecho de las partes" y que se permitió a los asesores externos de Apple portar "códigos informáticos en papel, papeles impresos y extractos del PCH, así como todo el material que estimaran necesario en formato físico. "Ningún reproche puede hacerse a la actuación de la Dirección de Competencia", recalca. Por otro lado, el organismo que preside Cani Fernández tampoco acepta las alegaciones sobre el horario de acceso a la sala de datos.

Según el informe de la Dirección de Competencia y reconoce la propia Apple en su escrito de alegaciones, de los 10 días que disponía la tecnológica (8 teniendo en cuenta que los viernes cierra la sede de Madrid de la CNMC como medida de ahorro energético), esta entró el segundo día y estuvo presente dos completos (el 13 y 14 de diciembre) y una mañana (el día 15 de 09:50 a 11:40). "No cabe apreciar que el horario de acceso a la sala sea susceptible de ocasionar indefensión a Apple", dicta la resolución.

Por último, el organismo argumenta que al contrario de lo que parece alegar Apple, se dispuso de un ordenador para un máximo de tres personas durante todo el periodo que estuvo abierta la sala de datos. "Uno de los asesores jurídicos solo estuvo presente el primer día (desde las 09:42 a las 10:04) y el último (de 09:51 a 11:40). De los 3 asesores económicos, uno de ellos no estuvo el último día", argumenta Competencia.

El expediente contra Apple y Amazon se abrió en julio de 2021 ante un supuesto pacto no oficial de ambos para restringir la venta minorista de productos de la marca de la manzana por terceras empresas. También estaba supuestamente destinado a limitar determinada publicidad de productos rivales de la propia Apple. Como todavía no hay tipificación de las infracciones, no es posible determinar la cuantía de las potenciales sanciones, que podrían ir desde el 1% al 10% de la facturación durante el ejercicio inmediatamente anterior a la imposición de la multa.