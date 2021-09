La CNMC pasa examen en Caixa y exige más claridad para los clientes de Bankia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió a CaixaBank de que vigilaría el cumplimiento de los compromisos asumidos como condición para aprobar la que ha sido la gran operación bancaria del año. Lejos de adoptar una simple postura de verificador de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones del grupo en la absorción de Bankia, el organismo presidido por Cani Fernández ha asumido su papel de 'inspector' y ha remitido en torno a una quincena de requerimientos y sugerencias sobre el envío de las comunicaciones a los clientes.

La Sala de Competencia de la CNMC ha puesto el foco fundamentalmente en garantizar una mayor claridad y transparencia sobre los cambios que observarán aquellos clientes que viven en los 21 códigos postales en los que CaixaBank queda en una situación de monopolio, que fueron identificados durante la fase de investigación de la operación. También ha mostrado atención sobre las 65 áreas en las que adquiere una posición de duopolio expuesta a débil presión competitiva, según consta en la última resolución de vigilancia parcial del supervisor consultada por La Información en la que se señalan los ajustes que el banco debe introducir en sus escritos.

De forma general, las comunicaciones presentadas por CaixaBank han sido autorizadas. Sin embargo, algunas han quedado supeditadas a ciertos requerimientos y sugerencias, que el banco debe matizar. Una de las exigencias más relevantes se refiere a los escritos que deben recibir los clientes de los códigos postales en situación de monopolio en relación a los contratos de las cuentas. CaixaBank debe mostrar al cliente las condiciones aplicadas bajo los contratos Bankia y las que aplicará tras la integración tecnológica de ambas entidades, que se producirá el próximo 12 de noviembre.

Debe indicar expresamente a los clientes 'protegidos' que el precio aplicado en sus cuentas será el mismo que venía cobrando Bankia

La CNMC pidió que en los escritos enviados a las 21 áreas en las que no existe competencia se incluyan las cláusulas que informan de las modificaciones en la estructura de las cuentas corrientes, pero indicándose expresamente que el precio aplicado por servicios correspondiente será el mismo que venía cobrando Bankia. El grupo ha añadido que los cambios en la estructura pueden implicar que no se mantengan idénticas condiciones, de modo que, por ejemplo, para mantener la gratuidad del producto 'Por ser tú autónomos' de Bankia será necesario cumplir otros requisitos que, aunque parecidos, no serán iguales.

Igualmente, le ha requerido mantener para estos clientes el precio fijado por el banco absorbido en concepto de compensación de costes de cobro por las gestiones incurridas por la entidad financiera ante un incumplimiento de una obligación de pago por parte del cliente. CaixaBank tenía que eliminar de esta comunicación un párrafo que añadía una penalización adicional en caso de ser necesarias actuaciones complementarias por parte de la entidad financiera.

También ha tenido que incluir que el precio que se fija en caso de reclamación de impagados (que será el mismo establecido por Bankia para los clientes de las áreas en monopolio) se trata realmente de un máximo, que se escala o gradúa dependiendo de las gestiones finalmente realizadas, lo que puede derivar en la aplicación de una tarifa efectiva menor. CaixaBank no añadirá en su escrito dirigido a los clientes 'protegidos' las nuevas condiciones aplicables a los 'genéricos', pero sí incluirá una aclaración sobre todas las condiciones del banco absorbido que no se modifican y que continuarán vigentes para que estén informados claramente de todos los supuestos en los que la oferta de Bankia se mantiene.

Lo mismo ocurre en los escritos sobre el servicio de inversión y custodia. Tiene que reflejar las respectivas tarifas contratadas con Bankia por parte de los clientes 'protegidos' y que se les seguirá aplicando. Adicionalmente, dado que Bankia no aplicaba comisión alguna por el servicio de custodia de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), CaixaBank debe informar a todos los clientes, no solo a los afectados por situación de monopolio, que la comisión antes era cero.

En prácticamente todas las comunicaciones analizadas por Competencia se indica expresamente que las modificaciones contractuales y operativas entrarán en vigor en la fecha prevista para la migración tecnológica. CaixaBank ya está enviando algunas de las comunicaciones, a medida que se han ido autorizando por la CNMC y han estado preparadas por su departamento de Sistemas, con el objetivo de cumplir con el plazo de 60 días establecido en los compromisos.