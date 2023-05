CNMC exigió a Movistar resarcir a Orange en el fútbol justo antes de la desregulación

Apenas tres semanas antes de que las restricciones por la compra de Canal+ llegaran a su fin, el consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reclamó a Telefónica que resarciera a Orange por los derechos de retransmisión del fútbol. El organismo dirigido por Cani Fernández concluye en una reciente resolución que el reparto de los costes calculado por la operadora dueña de Movistar para la temporada 2020-2021 había que rectificarlo compensando a la operadora francesa por el sobrecoste. Esta oferta mayorista y regulada será historia y a partir de la próxima temporada, la teleco presidida en España por Emilio Gayo podrá distribuir sin reglas ni fórmulas estos activos.

En mayo de 2020, en pleno encierro por la Covid, Telefónica notificó a la CNMC las condiciones de la sexta oferta mayorista regulada de canales premium -fútbol, MotoGP y Fórmula 1-. A partir de ese momento los trámites y peticiones de información se repitieron durante más de dos años. A ellos le requerían detalles y todo tipo de cálculos para estimar el coste vinculado a estos canales. A Orange le reclamaban datos de abonados y otros datos que se contabilizan para el llamado coste mínimo garantizado de los derechos (CMG). Este se calcula en base al número de usuarios de televisión, banda ancha y otros parámetros menores. Es una fórmula que ha sido ampliamente criticada por la mayoría de actores del sector.

La Dirección de Competencia, comandada por Marisa Tierno Centella, emitió el pasado 8 de febrero su informe sobre la revisión de ese coste mínimo garantizado de los derechos, según queda reflejada en la resolución consultada por La Información. Y concluyó que el coste mínimo asignado a cada operador en los canales Movistar LaLiga y Movistar Champions no se ajustaba a los parámetros incluidos en la regulación. Propone exigir a Telefónica que se lleven a cabo esos cambios en el criterio de reparto de abonados de televisión -que pesa un 75% en esa fórmula- y el de abonados potenciales. Además, también debe reajustar los costes por los derechos de emisión de ambas competiciones.

La cuantía de los ajustes y la compensación no se hace pública por parte del organismo y la mantiene confidencial. La evolución de lo que Orange ha ido pagando por cada una de las temporadas no ha cambiado de manera sustancial. En aquella campaña 2020-2021, el precio total por todos los derechos -tanto de LaLiga como de la Champions- rondó los 300 millones de euros. Esto representa en torno a una cuarta parte de lo que pagó el dueño de Movistar tanto a LaLiga como a la UEFA para adquirir los derechos. A eso hay que sumar todos los costes vinculados a la producción, que siempre ha corrido a cargo de Mediapro.

El Consejo de la comisión en pleno hizo suyas el pasado 11 de abril esas conclusiones de la dirección de Competencia y corroboró que la operadora española debía ejecutar esos ajustes y consecuentemente compensar abonando a Orange la diferencia resultante a su favor en el coste mínimo garantizado de todos los canales de fútbol. Los plazos de esta resolución, con la larga tramitación que le antecede, son llamativos. Se firma apenas tres semanas antes de que precisamente estas restricciones mayoristas y regulatorias a Telefónica sean historia. Esto se ha producido precisamente a principios de este mes de mayo. La CNMC ha decidido, al menos por ahora, no imponer nuevas restricciones por su posición en la televisión de pago derivada de la compra de Canal+.

Esta resolución es recurrible ante la Audiencia Nacional e implicará el pago de la diferencia a favor de Telefónica en el cálculo del coste del fútbol

Esta resolución sobre la compensación a Orange podrá ser recurrida por la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional antes de mediados de junio. No sería la primera ni probablemente la última que un procedimiento como este desemboca en una pugna en los tribunales. La prórroga de las restricciones regulatorias de ese año 2020 fue respaldada por la Audiencia, mientras que la misma Sala de lo Contencioso confirmó la multa de 15,5 millones impuesta por la propia CNMC -ante lo que Telefónica presentó un recurso que acaba de ser admitido por los magistrados del Tribunal Supremo-.

Sin cinco años

No hay notificación ni resolución oficial por parte de la CNMC sobre la ampliación del periodo de adquisición de derechos de tres a cinco años. Como avanzó La Información hace varias semanas, el organismo no se había pronunciado formalmente sobre si daba 'luz verde' o no a esta cláusula incluida en los compromisos tras la compra de Canal+. La petición de Telefónica para ampliarla y así poder extenderlo durante toda la 'vida útil' planteada por LaLiga se hizo mientras la regulación estaba vigente. Fuentes oficiales se limitan a asegurar que hoy cuenta a día de hoy con los tres años asegurados.

Más allá de esa cláusula con el contrato con la patronal de clubes presidida por Javier Tebas, estas próximas semanas van a ser las primeras en las que se producirán negociaciones entre los principales operadores sin que estén sobrevolando las restricciones. Telefónica no tendrá la obligación de ceder a unas condiciones regladas sus derechos en exclusiva (tiene toda la Champions League y el 55% de los partidos de LaLiga) y Orange se tendrá que batir el cobre para alcanzar un acuerdo. Desde la operadora naranja estaban seguros de que llegarían a ese pacto para poder tener todo el fútbol durante la próxima temporada.