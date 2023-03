La CNMC levantará las limitaciones que le puso a Telefónica por comprar Canal+.

La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) retirará el 30 de abril los remedios (limitaciones) que le interpuso a Telefónica para compartir los derechos de emisión de sus canales 'premium', entre los que destaca el Canal+ en España, después de realizar la operación hace 8 años.

Estos remedios quedaron fijados en 2015 como consecuencia de esta operación, una compra que quedó supeditada a ciertas condiciones, entre ellas, la de la puesta a disposición de otros operadores de una oferta de acceso a sus canales 'premium', que incluya los contenidos sobre los que tenga derechos de emisión en exclusiva en España, sean deportivos o no, según fuentes del organismo regulador.

Las condiciones se impusieron para resolver los obstáculos para el mantenimiento de la competencia efectiva que pudieran derivarse de esta operación de concentración, después de que Telefónica presentara hasta cinco versiones de propuestas de compromisos entre febrero de 2015 y abril del mismo año, según informó la CNMC entonces.

Estos compromisos estaban relacionados entre otros con la comercialización de contenidos audiovisuales de televisión, tanto para contenidos deportivos como no. La CNMC impuso estas condiciones por cinco años, hasta 2020, con la posibilidad de incrementarlo otros 3 como máximo. En este contexto, Telefónica presentó un escrito en 2020 para levantar este compromiso , si bien el pleno de este órgano resolvió que debía mantenerlo por otros tres años, hasta 2023, según consta en la propia resolución.

"No debe haber ninguna regulación"

En la última rueda de prensa de resultados de Telefónica, celebrada hace unos días, el secretario general y de Asuntos Regulatorios, Pablo Carvajal, ya apuntó la posibilidad de que estos remedios caducasen sin ser renovados. "Las condiciones pierden su vigor y no hay ninguna condición de mercado que autorice a la CNMC a intervenir", apuntó Carvajal quien sostuvo que no ya no estaban en una posición dominante en ese mercado. "No debe haber ninguna regulación en la televisión de pago", concluyó el representante de la teleco.

Estas condiciones despertaron las críticas de sus competidores, entre ellos Vodafone, que dejó de emitir fútbol, tras considerar que le penalizaban las condiciones, ya que el reparto de los costes se hacía en función de los clientes totales de la televisión, y no solo los de fútbol.

En cuanto a Orange España, ya en 2018, protestó por estas condiciones, aunque sin plantearse abandonar estas emisiones, que sigue dando a día de hoy. Ni Telefónica, ni Orange, han entrado en detalles sobre el asunto de momento, tras ser preguntados por EFE.