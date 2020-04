La CNMC pide revisar el marco de jubilaciones anticipadas de Renfe

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) considera que se debe revisar el marco por el que los maquinistas de Renfe tienen derecho a la reducción de la edad de jubilación o los descuentos de que disfrutan militares y guardias civiles cuando viajan con esta compañía. La Comisión ha publicado este jueves su opinión sobre el Anteproyecto de Ley que modifica la ley del sector ferroviario de cara a la liberalización que se producirá a final de este año.

Considera acertado el cambio del sistema de fijación los cánones de uso de la red de Adif y Adif Alta Velocidad, que hasta el momento debían establecerse en la ley de presupuestos generales del Estado y a partir de la entrada en vigor de la ley pasarán a determinarse por los gestores de la red, en línea con lo que establece la directiva europea sobre la materia.

No obstante, la CNMC señala algunas objeciones, como que se mantienen disposiciones dictadas antes de la liberalización de los servicios ferroviarios que "no contemplan de forma adecuada" la existencia de empresas ferroviarias alternativas a Renfe, lo que puede generar situaciones discriminatorias. Entre estas destaca el régimen especial de Seguridad Social que permite la reducción de la edad mínima de jubilación de maquinistas por razón de trabajos penosos o de peligrosidad pero que sólo es aplicable a empresas ferroviarias públicas (Renfe) y no a las privadas que pudieran operar.

Esta diferenciación "podría estar amparando una discriminación entre operadores económicos que podría redundar en una distorsión de la competencia efectiva en los mercados", dice la CNMC. Otros ejemplos que podrían ser discriminatorios son los descuentos que Renfe ofrece a diferentes colectivos, porque aunque algunos derivan de su estrategia comercial, otros son obligatorios.

Así, el descuento a familias numerosas que deben aplicar todas las empresas ferroviarias es financiado por Renfe, aunque la CNMV aboga por que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana establezca un procedimiento para compensarle dado que es una rebaja obligatoria.

En otros casos, los descuentos aplicados por Renfe derivan de convenios firmados con diferentes Administraciones Públicas, como es el caso de los que se aplican al personal militar y a la Guardia Civil, que se rubricaron al principio de los años 90. En estos supuestos, añade, debería hacerse una licitación competitiva para permitir que las nuevas empresas de viajeros puedan optar a prestar servicios ferroviarios a estos colectivos.

Ante la próxima liberalización del transporte de viajeros, por ferrocarril, los cánones son un instrumento fundamental para estimular la demanda y el progresivo aumento de la actividad, así como para reducir incertidumbres entre las empresas ferroviarias, señala el órgano de competencia. Sin embargo, destaca que sigue sin implementarse el convenio entre los gestores y el Ministerio de Fomento, que aseguraría la estabilidad de los cánones en el medio y largo plazo y que daría certidumbre a las empresas ferroviarias sobre la evolución de esta importante partida de costes.