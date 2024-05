La CNMC mete presión sobre Holaluz con un expediente sancionador al abismo del preconcurso

Las desgracias nunca vienen solas. Holaluz está al borde del preconcurso de acreedores si no logra financiación y también enfrenta un nuevo expediente sancionador de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) por una presunta infracción grave relacionada con la protección de los consumidores.

En concreto, la notificación señala a una presunta infracción del artículo 65.25 de la Ley del Sector Eléctrico por parte de la empresa que lidera Carlota Pi. Este recoge el incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad de las obligaciones de mantenimiento y correcto funcionamiento de un servicio de atención a las quejas, reclamaciones, incidencias en relación al servicio contratado u ofertado, solicitudes de información sobre los aspectos relativos a la contratación y suministro o comunicaciones.

¿qué es el preconcurso de acreedores? Tiempo extra que tiene una empresa para salir adelante abriendo un periodo de conversaciones con acreedores y entidades financieras previo a la solicitud del concurso de acreedores.

Según la Ley, por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor multa por importe no inferior a 600.001 euros ni superior a seis millones de euros. Todavía no está claro que resolverá Competencia, pero no le puede llegar en peor momento a la energética catalana. No obstante, hay que señalar que no es la única y que el regulador ha incoado expediente en lo que va de año por el mismo motivo a Naturgy, Iberdrola, TotalEnergies, Endesa. La mayoría de casos suele ser por cambios de comercializador sin acreditar o algún cambio con pérdidas del bono social en la que el cliente no han firmado el documento requerido.

Holaluz ha encendido el farolillo rojo y sigue los pasos de SolarProfit, que ya solicitó el preconcurso hace escasas dos semanas ante la falta de liquidez y solo un día después de anunciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para el 90% de su plantilla. Este medio ya publicó que parte del sector del autoconsumo doméstico había entrado en una espiral negativa e despidos y previsiones de ventas a la baja. Algunas voces del sector ya vienen alertado del sobredimensionamiento de algunos planes estratégicos de determinadas firmas en un contexto en el que los precios eléctricos se han desplomado y en el que, como consecuencia, los particulares han pospuesto su decisión de instalar placas solares. Por el contrario, el autoconsumo industrial parece no aflojar.

Cuentas en pleno festivo nacional y a las 00.08 horas

Para más inri, la situación se le complicó aún más si cabe este jueves con la suspensión de la cotización en el BME Growth, el antiguo MAB, por la imposibilidad de la empresa de publicar su información financiera auditada anual en plazo. Holaluz perdió 26 millones de euros en 2023, lo que supone quintuplicar los 'números rojos' del ejercicio precedente, lo que ha provocado una división entre los accionistas en el seno del consejo de administración. La compañía presentó las cuentas el día 1 de mayo, festivo nacional por el Día Internacional de los Trabajadores, a las 00.08 horas, y el fondo de capital riesgo Axon y el fondo de pensiones Geroa las firmaron en desacuerdo.

La compañía está negociando financiación por 21 millones de euros, entre ellos 10 millones de un préstamo del Institut Català de Finances, la entidad financiera pública de la Generalitat de Cataluña. Además, la compañía anunció en noviembre un ERE para unos 200 trabajadores, lo que supone el 27 % de su plantilla, por la ralentización del negocio de solar en el ámbito residencial.

36,3 millones en deudas a corto plazo

El capital de la sociedad se mantiene, desde diciembre de 2021, en 656.661,57 euros, totalmente suscrito y desembolsado y representado por 21.888.719 acciones ordinarias de 0,03 euros de valor nominal cada una, según las cuentas remitidas al BME Growth. Por su parte, a 31 de diciembre de 2023, el saldo de 36,3 millones de las deudas a corto plazo incluye préstamos ICO suscritos en 2020 y 2021 en programas impulsados por el Gobierno para mitigar los efectos de la covid-19, la amortización de un préstamo concedido por ICF y un préstamo de financiación de impuestos de Banco Santander; pólizas de crédito ICO; y 'confirmings' ordinarios e ICO, entre otros pasivos.

Asimismo, Holaluz tiene líneas de avales y garantías concedidas por diferentes entidades bancarias por un total de 46, millones de euros: 30 millones de euros en líneas de caución y 16 millones de euros en avales bancarios. Ambos los entrega a proveedores de energía (productores de renovables con quienes firma contratos de PPA) y operadores del mercado (Omie, REE, Mibgas, etc.) para poder realizar la actividad de compra y comercialización de energía. Por su parte, el tipo de interés que paga como consecuencia de las deudas con entidades de crédito es en promedio de Euribor más 3,34%.

De salir adelante, la compañía se ha marcado como objetivos este año asegurar el despliegue a gran escala del autoconsumo colectivo; lanzar un producto de renting/ leasing basado en suscripción; crear la primera 'Virtual Power Plant' de España; aumentar la penetración de activos flexibles (baterías y cargadores de coches eléctricos); y continuar optimizando su producto de suscripción estrella, lo que denomina la Tarifa Justa. El número de contratos a 31 de diciembre del año pasado era de más de 325.000 (300.000 en 2022). Más de un 95% de la cartera de clientes de Holaluz es doméstico y el resto, Pymes -de comportamiento doméstico-. Según la empresa, es una cartera muy atomizada con un 'ticket' medio por cliente de entre 80 y 100 euros al mes.