La CNMC secunda el control exclusivo de CaixaBank en los seguros de Bankia

La integración de Bankia en CaixaBank va a velocidad de crucero. La entidad catalana solicitó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que iniciara ya el análisis de la integración del negocio asegurador con el fin de ir aligerando un trámite que tarde o temprano iba a tener que realizarse por normativa. El organismo presidido por Cani Fernández dio entrada a la notificación relativa a este procedimiento el pasado 25 de agosto y en tan solo dos semanas ha finalizado sus trabajos autorizando el control exclusivo de Bankia Mapfre Vida por VidaCaixa sin ninguna objeción, que ya ha sido comunicado al banco, según confirman fuentes cercanas al proceso de revisión. Dado que ha sido aprobada en primera fase, no presenta análisis ulteriores.

La CNMC dio el visto bueno a la operación de consolidación entre CaixaBank y Bankia el pasado mes de marzo, aunque impuso una serie de compromisos que el nuevo grupo debía cumplir, fundamentalmente en el periodo de transición, y que están siendo vigilados muy de cerca. Sin embargo, el negocio asegurador quedó fuera de la investigación sobre la fusión jurídica al tratarse de una filial. Ahora, la transacción en sí no debía ser analizada, sino que era necesario realizar un examen para comprobar que estas actividades cumplían con la Ley de Defensa de la Competencia.

La necesidad de llevar a cabo esta revisión responde a la propia normativa, que recoge dos escenarios en los que esta es necesaria. Una de ellas es cuando la suma del volumen de negocio a lo largo y ancho del país supere los 240 millones de euros y que, al menos, se sitúe en 60 millones de euros por separado. La otra particularidad es que, consecuencia de la operación de concentración, se capte una cuota igual o superior al 30% del mercado relevante de producto o servicio a nivel nacional o en un área concreta.

En la absorción de Bankia Mapfre Vida por VidaCaixa concuerdan ambos planteamientos. De hecho, ya superaban el umbral de notificación de la CNMC por separado. La filial aseguradora del banco catalán registró ingresos de explotación por valor de más de 871 millones de euros en 2020. En su caso, Bankia Mapfre Vida se anotó una cifra total de negocio de 606 millones de euros el mismo año. En el caso del 'pastel' del mercado con el que se queda el nuevo grupo ocurre lo mismo. Ya en solitario la rama de negocio de vida alcanzaba el umbral que establece la normativa para revisar, al que hay que sumar el de la absorbida.

Un experto hace de árbitro para valorar los activos en la batalla Caixa-Mapfre, pero por el momento no se han producido grandes avances

Pero aunque este trámite haya sido también superado, la integración de este negocio continúa siendo uno de los puntos más delicados de la fusión que ha dado lugar al primer banco español. CaixaBank y Mapfre batallan en un complejo proceso por la indemnización que derivará de desunir los lazos con Bankia ante un cambio de control en el grupo financiero. Ambas compañías han puesto a trabajar a un experto independiente para hacer de árbitro a la hora de valorar los activos. Por el momento no se han producido grandes avances.

La ruptura está siendo más sensible y compleja de lo que cabía esperar en un primer momento. Cuando se dio por sentado que CaixaBank no contaría con el acuerdo asegurador de Bankia y Mapfre una vez se hiciera efectiva la fusión, los principales mandos aseguraron en público que la disputa podía estar resuelta en el segundo trimestre de este año. Posteriormente se corrigieron a sí mismos para añadir que el acuerdo llegará "en algún momento de 2021".

En todo caso, ambas compañías tienen la intención de acercar posturas y finalmente llegar a un acuerdo, con el fin de evitar un litigio como el que protagonizó Bankia con la alianza de bancaseguros que heredó de Bancaja con Aviva. El fin de este conflicto costó 608 millones de euros. Se da la circunstancia de que mientras esta desavenencia no se resuelva, CaixaBank no puede extender la red de sus seguros a las oficinas de Bankia, por lo que esta lentitud no le estaría permitiendo comercializar a toda potencia al grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri.