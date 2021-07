CNMV corrige a Liberbank por anotarse 38 millones en comisiones de Caser

Liberbank se ha visto obligado a corregir un apunte del balance del ejercicio 2020. La entidad aplicó un criterio contable para la anotación de las comisiones complementarias del contrato de novación con Caser que a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no le convence. El supervisor considera que los 43 millones de euros de contraprestación a la renuncia de Liberbank a su derecho de salirse de la red de distribución de la aseguradora ante el cambio de control de la compañía debían diferirse en diez años. En cambio, la entidad registró directamente 38,21 millones a cierre del año pasado, el 88,9% del total. Los 4,78 millones restantes los incluyó en el epígrafe de pasivos como obligaciones de desempeño que se cumplirán a futuro.

En base a su criterio interpretativo de la norma aplicable (NIIF 15) y con la conformidad de su auditor Deloitte, el banco asturiano optó por apuntarse los 38,21 millones de euros en el apartado de ingresos por comisiones de la cuenta de pérdidas y ganancias en un solo ejercicio. Otro de sus análisis contemplaba la posibilidad de registrar el 99,8% de la comisión complementaria en 2020, es decir, 42,9 millones de euros. Este segundo planteamiento lo descartó. En todo caso, aunque bajo el juicio del grupo las cuentas se formularon representando la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial, finalmente ha tenido que ceder ante el requerimiento del supervisor.

La entidad ha explicado que este 'desliz' en la aplicación de la norma a este caso concreto podría haberse producido porque es de una "cierta complejidad técnica", por lo que entiende que requiera en gran medida de juicio profesional. La CNMV le comunicó la semana pasada en un escrito su interpretación en relación con esta operación, indicando que el criterio contable a seguir es el diferimiento de la totalidad del ingreso por la comisión complementaria a lo largo del plazo de duración mínima del contrato, que es de 10 años, hasta el 25 de junio de 2030.

El impacto en el resultado del año pasado habría sido de una reducción de 25,2 millones de euros netos

De esta forma, el grupo tendría que haber reconocido únicamente 2,15 millones de euros en ingresos por esta comisión en 2020, no los 38,21 millones que se aplicó. El resto ya cobrado y no devengado, que ascendería a 40,85 millones de euros, incrementaría los pasivos del balance y tendría que registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a lo largo de los próximos 10 años a razón de 4,3 millones de euros al año. En consecuencia, el impacto en el resultado del año pasado habría sido de una reducción de 25,2 millones de euros netos.

En el documento en el que se responde al supervisor una semana después, firmado por el secretario del consejo de Liberbank, Jesús María Alcalde Barrio, se asegura que esta nueva interpretación contable exigida por la CNMV sobre esta operación "no tiene un impacto económico adverso en la actividad de las operaciones del grupo, dado que no afecta a la generación de flujos de caja, no genera obligaciones de pago adicionales y no afecta a la capacidad para cumplir con todas sus obligaciones financieras".

Esta circunstancia tiene su origen en la entrada como accionista mayoritario de Helvetia en Caser. En su capital estaban la aseguradora francesa Covéa, Bankia, CaixaBank y Abanca. Todas ellas salieron al 100%. Ibercaja, Unicaja Banco y Liberbank también formaban parte de su accionariado y simplemente se deshicieron de una parte. Fueron las únicas que se mantuvieron como minoritarias. Fue entonces cuando Liberbank, tras vender un 2,23% de su participación en la compañía para reducirla al 9,99%, alcanzó un un acuerdo para novar el contrato de distribución de seguros generales que se firmó por primera vez en 2013, que incluía el cobro en efectivo de 43 millones de euros por continuar como socio para la red.

En la novación del contrato en 2020 se incluyeron algunas modificaciones del inicial. El plazo del acuerdo se a acortó desde los 99 a los 30 años. Por lo tanto, se extinguirá automáticamente cuando llegue el 25 de junio de 2050, aunque Liberbank se guardó la posibilidad de una ruptura anticipada en 2030, que es la fecha de compromiso mínima que ha tenido en cuenta la CNMV para el diferimiento del ingreso. Una de las cláusulas recoge que la comisión complementaria no se devolverá bajo ninguna circunstancia a partir del quinto año de vida de la firma de la 'nueva' relación.

Liberbank tendría que devolver la comisión si en su fusión con Unicaja existiera un acuerdo de bancaseguros incompatible o si cierra un 30% de su red

Es decir, que los 43 millones de euros serán de Liberbank a pesar de que se 'divorcie' de Caser en 2025. La única posibilidad de que el banco tenga que devolver la comisión complementaria, bien de forma íntegra o parcial, es que durante ese primer quinquenio, entre otras, se produzca una operación de adquisición que dé lugar a una red con acuerdos de bancaseguros incompatibles. De forma inminente se producirá la fusión de Liberbank con Unicaja Banco, pero no está previsto ningún efecto colateral en este sentido porque la entidad andaluza también trabaja con Caser.

Otra de las posibilidades es que el cambio de control del banco provoque un recorte adicional de más del 30% de la red de oficinas o del mismo porcentaje en el caso de los clientes y del importe del primas imputadas. La suma de Unicaja Banco y Liberbank dará lugar a una red cercana a las 1.600 sucursales. En las reestructuraciones más recientes, CaixaBank decidió 'bajar la persiana' en el 27% de sus sucursales y BBVA en aproximadamente el 20%. Liberbank ve como un escenario "remoto" que el contrato pudiera romperse por alguna de las circunstancias que den derecho a Caser a percibir una comisión por terminación. Por esta principal razón, determinó que no era necesario el reconocimiento de un pasivo contingente por este motivo y por lo que justifica haber anotado en 2020 la práctica totalidad del cobro.