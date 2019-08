La CNMV pide a OHL explicaciones por la deuda de Villar Mir con la constructora

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha pedido aclaraciones a OHL por sus cuentas y ya van, con esta ocasión, trece veces desde el año 2000. Claro síntoma de que la situación no pasa por su mejor momento para la constructora. En esta ocasión ha tenido que dar respuesta a la carta realizada por el organismo supervisor presidido por Sebastián Albella y que recibían el 28 de mayo pidiendo explicaciones adicionales acerca del informe financiero del ejercicio 2018.

Este requerimiento de la CNMV se ha centrado, sobre todo, en tres aspectos: incertidumbres sobre la situación actual y futura, la ausencia de indicadores medioambientales en Estados Unidos y Canadá, y la deuda que tiene el Grupo Villar Mir con la constructora. Este último aspecto es relevante ya que la sociedad "mantiene créditos concedidos, vencidos y exigibles, con su principal accionista y sociedades vinculadas al mismo por importe de 119 millones de euros", tal y como reflejaba en su informe financiero anual.

El organismo supervisor ha pedido a la constructora que cotiza en el Mercado Continuo que detallara los juicios y estimaciones que habían llevado a cabo para concluir favorablemente sobre su recuperabilidad e indicar la fecha desde cuándo están vencidos, que en caso de superar los tres meses exigirían reflejar ciertas pérdidas y correcciones.

Esta deuda de 119 millones de euros se fragmenta en dos productos. Un crédito frente a sus propietarios, el Grupo Villar Mir, por 83,9 millones de euros tras rescindir la compraventa del 100% de Pacadar, una de sus filiales dedicada a prefabricados de hormigón, que tenía vencimiento el 21 de diciembre de 2018 y que contaba como garantía con el 100% de los títulos de dicha filial. Los 35,2 millones restantes pertenecen a un anticipo comercial concedido por la división de concesiones que, tras la venta al fondo IFM Investors fue asumido por la constructora española y que tiene por aval a Grupo Villar Mir, venciendo el pasado 6 de septiembre de 2018.

La constructora dirigida por José Antonio Fernández Gallar, que no ha logrado recuperar dichos importes tras el vencimiento de la deuda, ha reclamado ambas deudas y, según ha señalado a la CNMV, "demandó judicialmente a Pacadar y a su avalista, Grupo Villar Mir, entablándose conversaciones hasta alcanzar un acuerdo transaccional el 11 de abril de 2019".

El informe de valoración de dichos activos, que recaía sobre PwC, tuvo en cuenta una valoración de mercado de las acciones de Grupo Villar Mir, un análisis del porcentaje de recuperabilidad de la deuda y lo que recuperaría de una operación de venta de Pacadar o la subasta pública de acciones de la misma. Tras recibir el mismo, la 'cúpula' de OHL consideró "muy probable y razonable" el escenario que considera la venta de Pacadar a un tercero, la asunción del compromiso de pago del crédito por el comprador y el recurso a Grupo Villar Mir para el cobro del montante restante de crédito.

De la deuda de 119 millones de euros la compañía comunica a la CNMV que no recuperará de 1,2 a 8,3 millones. No obstante, "el valor recuperable se aproxima a su valor en libros, no registrando ninguna provisión al cierre del ejercicio 2018". Por tanto, la posición acreedora de OHL quedaba de la siguiente manera: Pacadar reconoce adeudar 34,86 millones de euros y ha pagado 537.510 euros mientras que Grupo Villar Mir adeuda 75,6 millones (en las cuentas anuales reflejaban 83,9 millones), pagando un 5% y un 5,5% anual por los intereses devengados.

La constructora española destaca que el vencimiento de ambas deudas será el 30 de septiembre de 2020. No obstante, desde el Grupo Villar Mir hay un "compromiso de hacer sus mayores esfuerzos para atender el pago dentro del ejercicio 2019", según señala la notificación remitida a la CNMV por José Maria del Cuvillo Peman, secretario del Consejo de Administración de OHL.