La CNMV vigila el cese de Mataix en Indra tras el 'examen' al vuelco en el consejo

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pone el foco sobre el cese de Ignacio Mataix como consejero delegado de Indra. El presidente del organismo supervisor bursátil, Rodrigo Buenaventura, ha confirmado que hoy por hoy "se monitoriza" este movimiento corporativo en el puesto del primer ejecutivo de la compañía semipública después de la alianza de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), la empresa Sapa y el fondo de inversión Amber Capital durante la junta del pasado 2022 que acarreó todo un vuelco tras el que se produjo el cese o dimisión posterior de la mayoría de los representantes independientes del consejo.

Buenaventura ha comparecido esta miércoles en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados para dar cuenta sobre la investigación ejecutada sobre el vuelco vivido en el máximo órgano de decisión de la empresa española vivido en el marco de la junta general ordinaria de accionistas del pasado año 2022. Los grupos políticos le han preguntado por decisiones relevantes en la compañía de las que se podría deducir un cambio en el 'control'. Una de ellas es el cese de Ignacio Mataix anunciado hace varias semanas, sin que aún no se haya aprobado un sustituto.

El responsable del supervisor admite que, al igual que sucede con otras decisiones relevantes de la compañía, monitoriza de cerca este movimiento y se ha analizado documentación. La clave radica en si realmente se trata de una salida voluntaria o un cese obligado. Lo que se ha comunicado formalmente por parte del grupo es que se trata de un "proceso de sucesión" que se aprobó por unanimidad de todos los miembros del órgano de decisión y de común acuerdo con el propio Mataix. "La monitorización la queremos seguir realizando, sobre todo en lo que afecta a toma de decisiones", ha apuntado.

Pese a las preguntas repetidas de Vox y el Partido Popular, Buenaventura no ha querido entrar en qué supone esta monitorización y si realmente existen indicios reales de que esta decisión se toma como consecuencia de los cambios producidos en el consejo tras la "coordinación" de Sapa, Sepi y Amber en la junta. Ya en las conclusiones de la investigación realizada por el organismo se advertía que pese al cierre de los trabajos seguía vigilante por si fuera necesario reabrirla "a la luz de posibles nuevos hechos derivados de futuros cambios accionariales, de gobernanza y de toma de decisiones".

La clave del caso radica en cómo se ha configurado internamente la salida de Mataix. Lo que aseguraba el hecho relevante es que el consejo reconstruido aprobó iniciar el proceso de sucesión "de común acuerdo" con el consejero delegado. Y para evitar enmarcarlo en esos cambios en el accionariado y la configuración del órgano de administración, este cambio en el primer puesto ejecutivo estaba "vinculado a la definición el próximo plan estratégico previsto para los próximos años". El ejecutivo especializado en el área de defensa había estado en la cuerda floja durante meses, ante los desencuentros con algunos de los clientes públicos relevantes, como el Ministerio de Defensa.

Este posicionamiento de Buenaventura en su comparecencia se produce justo en plena búsqueda de sustituto de Mataix. La compañía ya ha reclutado al asesor especializado (headhunter) para que lleve a cabo un selección de candidatos para ocupar el preciado puesto de primer ejecutivo de la empresa, habida cuenta de que la idea de la empresa es mantener la presidencia no ejecutiva (sin voto de calidad) y el puesto de consejero delegado.

Más allá de esta monitorización del cese, Buenaventura ha vuelto a defender durante su comparecencia que la existencia de una "coordinación" entre la Sepi, Sapa y Amber Capital para introducir 'in extremis' los puntos en el orden del día sobre el cese de los independientes no implica que exista una "concertación". "Que varios accionistas se pongan de acuerdo para promover o proponer ceses de administradores en sí mismo no es una acción concertada; ni aquí ni en Londres", argumenta el presidente. Y lo justifica en que la coincidencia entre los tres accionistas se produce para sacar a representantes del consejo y no para los nombramientos. "Si se cesa a unos consejeros y se sustituyen por otros tan independientes es difícil sostener que ha habido cambios en las mayorías del consejo", defiende.

Esa posible concertación "no se detecta en pocos meses", por lo que se mantiene esta investigación. Lo que sí que ha hecho Buenaventura es criticar lo sucedido en la junta general que está "alejado" de lo que cabría esperar de una compañía cotizada y estratégica como Indra. El hecho de no haber concluido que hubo esa concertación -que habría implicado exigir a la Sepi lanzar una OPA sobre el 100% de la compañía- "no quita un ápice de crítica" al hecho.