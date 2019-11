Colau insinúa que Agbar ha influido en el aval del Supremo para la empresa de agua

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha insinuado este viernes que la empresa Agbar ha influido en la decisión del Tribunal Supremo de avalar la adjudicación del servicio del agua en el Área Metropolitana de Barcelona a una empresa público-privada controlada por esta multinacional del agua.

"Hay detalles que llaman la atención. En el Supremo la causa ha cambiado de sala tres veces, hasta llegar a la misma que tumbó (la causa de) las hipotecas porque ponía en peligro a las entidades financieras", ha señalado Ada Colau en una entrevista en RAC1, según recoge Efe.

La alcaldesa ha criticado esta sentencia del TS, contraria a los intereses del Ayuntamiento de Barcelona, que quiere anular la concesión y optar por la gestión pública del agua, y ha asegurado que seguirán trabajando para remunicipalizar el agua.

Para argumentar sus recelos, Colau también ha apuntado "otro dato curioso: Agbar tiene un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para poder hacer formación a sus jueces en materia de agua".

Colau ha aprovechado para expresar el convencimiento de que "hay un mal funcionamiento de la cúpula judicial, que requiere que se revise".

"No puedo hacer una afirmación categórica, pero no es solo el agua. Son las hipotecas y otras causas del Supremo que generan perplejidad (...) Cada vez que hay causas mayores que afectan a grandes intereses económicos hay sentencias que van contra el sentido común", ha declarado Ada Colau.