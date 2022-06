Comair, la franquicia de British Airways en Sudráfrica, anuncia su liquidación. . 

Comair, franquicia de la aerolínea británica EUR en Sudáfrica, ha entrado en liquidación después de suspender la semana pasada todos sus vuelos y no conseguir los fondos necesarios para retomar sus operaciones. "Hicimos todo lo que pudimos para conseguir la financiación pero cuando no pudimos hacerlo, no tuvimos otra opción que presentar la solicitud. Es un día extremadamente triste para la empresa, sus empleados, sus clientes y la aviación sudafricana", señaló este jueves la compañía en un comunicado.

Comair, que también opera la aerolínea de bajo coste Kulula, controla en torno al 40% del mercado de vuelos nacionales en el país africano y emplea a alrededor de 1200 personas. Todos los empleados y clientes de la empresa que tenían reservas se convertirán ahora en acreedores, señaló el comunicado. La ministra sudafricana de Turismo, Lindiwe Sisulu, lamentó hoy "el cierre inminente" de la compañía y aseguró que esto "tendrá un efecto negativo sobre el turismo en el país", según un comunicado difundido por su Ministerio. "Este desarrollo es muy desafortunado, especialmente en un momento en que estamos avanzando en términos de recuperación de nuestro sector. Básicamente, esto resulta en una red de distribución limitada y una capacidad limitada para viajeros nacionales e internacionales para explorar (...) nuestro hermoso país", dijo la ministra.

"Esperamos que la puesta en tierra de los vuelos de Comair no suponga que otras aerolíneas aumenten sus precios", añadió Sisulu. La empresa solicitó un rescate comercial durante la crisis de la Covid-19 en 2020, que dejó en tierra gran parte de la flota de aviones del mundo. Si bien la compañía logró financiación y puso reanudar los vuelos después ese año, la necesidad de capital ha vuelto a lastrar sus operaciones.

Las restricciones de viaje impuestas por la Covid-19 -incluyendo la prohibición selectiva de vuelos desde el país tras la detección de la variante ómicron- y la subida del precio del combustible de los últimos meses (agravada por la guerra en Ucrania) son algunos de los obstáculos a los que se enfrentó la empresa. Hace casi un año, el Gobierno de Sudáfrica anunció la venta a un consorcio privado de una participación del 51% de su aerolínea de bandera South African Airways (SAA), insolvente desde hace años y operativa gracias a los rescates millonarios del Estado.