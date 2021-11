El comité de Nissan Ávila avisa: "Se está a tiempo de evitar un mayor conflicto".

El comité de empresa de Nissan en Ávila considera que la empresa no está cumpliendo el plan industrial en la planta abulense, y ha demandado a la Junta de Castilla y León que intervenga como institución que aporta fondos a la reconversión de la factoría. "La credibilidad de la empresa está en entredicho", ha criticado el presidente del comité, Felipe González, después de las declaraciones del director de operaciones, Frank Torres, quien ha asegurado que el plan estaba de acuerdo a lo pactado.

Nissan "no cumple con su palabra; no se puede llegar a un acuerdo con alguien que dice que es innegociable", ha incidido González antes de señalar que la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, "no ha conseguido exigir que Nissan cumpla el plan", a la vez que ha asegurado que los planes de la compañía no se llevan a cabo como estaban previstos, como es la nueva nave, que será de mitad de tamaño a la prevista inicialmente. "Si la consejera no lo consigue tendremos que pedir su destitución", ha zanjado, a la vez que ha manifestado que se "se está a tiempo de evitar un conflicto de gran envergadura".