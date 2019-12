Competencia echa el cierre hasta el 9 de enero con los deberes del gas pendientes

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) no podrá cumplir el objetivo de tramitar antes de fin de año las 14 circulares que afectaban al sector del gas y de la electricidad. El organismo no tiene previsto reunir al pleno del organismo para aprobar nuevas normas hasta bien entrado el nuevo año. De hecho, según fuentes internas, Competencia estará cerrada, de facto, hasta el 9 de enero. El paréntesis afecta, entre otros asuntos, a la nueva metodología propuesta para los peajes del gas, lo que afecta a las grandes compañías industriales, muy inquietas ante el comienzo del nuevo año.

Tan inquietas están las empresas que han enviado una carta al presidente y cada uno de los consejeros de la CNMC en la que expresan su preocupación por la propuesta elaborada por Competencia -pendiente de aprobación-. En la carta, fechada el lunes 16 de diciembre, las 11 asociaciones agrupadas en Gas Industrial advierten de que "la metodología propuesta contiene deficiencias metodológicas que, de mantenerse, harían que los peajes industriales subieran". Un hecho que califican de "grave" porque perjudica su actividad frente a los competidores internacionales.

La CNMC ha tenido una segunda mitad de año de vértigo. El exdirector de Energía del organismo Fernando Hernández y el presidente de Competencia, José María Marín Quemada, decidieron hacer uso de las competencias recién estrenadas por la Comisión y revisar la situación de las actividades reguladas de las empresas gasistas y eléctricas. Objetivo: fijar nuevos marcos de actuación para los nuevos periodos regulatorios en electricidad (2020-2025) y gas (2021-2026) y, en la medida de lo posible, rebajar la factura de energética de particulares y empresas.

Entre polémicas y presiones, y con la mitad de los consejeros de la CNMC con mandato de seis años cumplido, la Comisión ha logrado canalizar el grueso de las circulares propuestas. Pero no lo ha logrado en el caso del gas. La circular que recortaba los ingresos de las distribuidoras -con Naturgy a la cabeza- volverá a ser debatida y la que fijaba la metodología de los peajes -el cálculo de los gastos fijos de la red que pagan todos los usuarios-no se planteará hasta enero. Ni siquiera ha sido posible reunir a tiempo la Comisión de Cooperación entre la CNMC y el Ministerio de Transición Ecológica para dar el obligado visto bueno al proyecto de circular.

Avalancha de propuestas

A todo ello se añade la premura con la que el Consejo de Estado tiene que informar sobre la avalancha de propuestas. Según las fuentes consultadas hay atasco. El Consejo de Estado tiene que informar sobre las circulares y, si lo estima conveniente, puede proponer observaciones. Estas pueden ser de dos clases: esenciales o de detalle. Recibido el informe, la CNMC tiene camino libre para aprobar las normas, pero siempre explicando si se ajustan o no a lo indicado por el Consejo de Estado. En el caso del gas, todo queda pendiente hasta después del paréntesis navideño.

El retraso aviva la inquietud en las industrias que más energía consumen. En especial, las de aquellas en las que el gas supone la mayor parte de sus gastos fijos de producción. Las dos asociaciones que agrupan a los grandes consumidores de energía, Gas Industrial y AEGE, subrayan la misma idea: a estas alturas del curso, empresas e industria no saben cuánto se puede incrementar su factura de energía pese a que el Ministerio de Transición ecológica ha prorrogado los peajes en vigor.

Las empresas están en alerta. La gran industria ha solicitado al Gobierno que adelante a 2021 el recorte retributivo a las compañías gasistas que la CNMC planteó para el periodo 2021-2026. Las alegaciones que plantearon ante competencia sostienen que adelantar el recorte a 2021 y aplicarlo en su totalidad, en lugar de rebajarlo como ahora se plantea, ahorraría a los consumidores en ayudas injustificadas unos 1.500 millones de euros entre 2021-2026. La sobrerretribución a las empresas de transporte y distribución de gas en el periodo 2014-2020 alcanza los 5.000 millones de euros, según la industria.

Apoyo total

Hasta 11 asociaciones mostraron meses atrás su apoyo total a la CNMC en el proceso de revisión y recorte de retribuciones al gas. Siderúrgicas, empresas fabricantes de vidrio, papeleras, petroleras, empresas de cerámicas, químicas y textiles hcieron llegar al presidente de la Comisión el respaldo de asociaciones como Unesid, AOP, Ascer o Feique .

Su capacidad de presión es importante. La gran industria consume el 62% del gas y la factura que pagan por la materia prima se sitúa en 4.700 millones de euros anuales. Como las grandes empresas consumidoras de electricidad, que exigen la aprobación de un estatuto propio, los grandes clientes del gas se comparan con otros países de la UE para reclamar un trato más favorable.

La carta enviada al consejo de la CNMC por Gas Industrial contiene una advertencia que da idea de la intensidad que ha alcanzado el debate. "No podemos descartar la posibilidad de valorar, finalizado todo el proceso, la procedencia de encargar un análisis jurídico de las circulares de retribución del Transporte y Distribución que dilucide su encaje en el marco jurídico y, en particular, sobre su posible calificación como ayuda de Estado no compatible con la normativa comunitaria, y en su caso, actuar ante las instancias europeas competentes".