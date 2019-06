CNMC entra en la guerra del fútbol: golpe a Telefónica en plena venta de derechos

A unas semanas de que llegue una nueva 'subasta' pública del fútbol en España, en la que hay mucho en juego, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) irrumpe de lleno en esa particular guerra poniendo sobre la mesa una más que probable sanción a Telefónica por el cobro de más a sus competidores por el fútbol. Lo hace después de más de dos años de dura pugna con la operadora.

El organismo presidido por José María Marín Quemada ya inició los primeros requerimientos e indagaciones en mayo de 2017. Ahora, decide poner punto y final al expediente en una resolución de 74 páginas. Constata que no se cumplieron los compromisos adquiridos, al no incluir los usuarios de televisión de pago Yomvi (dependiente de Telefónica) en la fórmula para calcular los costes, por lo que en los próximos días se incoará formalmente un expediente sancionador. Y tendrá tres meses para valorar la sanción y las posibles compensaciones. Fuentes conocedoras de los procesos aseguran que la decisión final sobre esos pagos llegarían antes de concluir la nueva oferta mayorista del fútbol este verano. ¿La cantidad? Se desconoce, pero será significativa.

Mira también Competencia expedienta a Telefónica por cobrar de más por su canal de fútbol

En todo caso, más allá del resultado final, se trata de un golpe encima de la mesa de la CNMC en un momento crítico: a las puertas de la primera oferta mayorista en la que Telefónica tiene en su poder todos los derechos de retransmisión del fútbol, tanto de La Liga como de la Champions League. Y, sobre todo, con la propia Vodafone, una de las perjudicadas, criticando a los cuatro vientos las bases del sistema de reparto del gasto para el resto de competidores.

Hay mucho en juego en esta nueva oferta mayorista que la CNMC ha sacudido por completo con su resolución. Telefónica se juega la entrada de otros competidores que abaraten los elevadísimos costes de su factura de los derechos (Orange debería pagar unos 300 millones de euros en caso de que fuera el único de los dos que quisiera todo el fútbol). La operadora debería pagar cerca de 1.000 millones.

Dos años de 'tira y afloja'

Esta irrupción es la culminación de un caso que se alarga durante más de dos años, con recursos ante la Audiencia Nacional e innumerables requerimientos de información por parte de la CNMC. Todo arrancaba en julio de 2016, cuando Telefónica notificó su oferta mayorista al resto de operadores y también al propio regulador para su estudio. Éste último está obligado a revisarlo al milímetro desde que Telefónica comprara el resto de porcentaje que no controlaba de DTS (antigua Sogecable) por 700 millones de euros en abril de 2015, haciéndose con el control de millones de clientes de televisión de pago.

Año y medio después, en enero de 2018, la CNMC notificó a Telefónica su propuesta de informe de vigilancia en el que se exigía la revisión de los cálculos realizados por Telefónica para determinar el precio asignado a cada operador para tener acceso a su canal de fútbol de 'El Partidazo'. Varios recursos desestimados de la operadora española después, llegó el mes de septiembre de ese año, que fue clave. La teleco admitía uno de los "errores" en el cálculo de clientes: no había incluido los clientes de su paquete Fusión Contigo IPTV, que accedían a través de un decodificador.

¿Por qué era importante? El cálculo de los clientes de televisión de pago es clave para el cálculo del llamado Coste Mínimo Garantizado (CMG), es decir, lo que debían pagar el resto de operadores. Éste se calcula basándose en un 75% en los clientes de televisión de pago. Telefónica y el resto de operadores pagarían en base al porcentaje de todos los clientes sumados. Prometió indemnizarlos para compensarlos.

En otras comprobaciones posteriores, Telefónica también admitió que no había incluido los abonados de Yomvi, su servicio a través de internet. La CNMC los incluye en su recálculo posterior. ¿Cuántos son? No se incluye en la versión pública de la resolución. Telefónica no está de acuerdo. La razón: entiende que ha renunciado a hacer ventas activas respecto de cualquier servicio de televisión de pago o servicio empaquetado a estos usuarios. Insiste en que pretender computar como cliente de TV de pago a alguien "al que no se le puede ofrecer los canales de televisión si no es a petición exclusivamente suya, resulta del todo desproporcionado". Para la CNMC, se debe incluir todos aquellos abonados a los que se preste servicios de TV mediante sistemas que permitan la contratación inmediata de los canales de fútbol y motor.

Con todo, la CNMC exigirá indemnizar a sus competidores a los que hubiese cobrado de más -por excluir estas cifras de usuarios de su televisión de pago- y abrirá un expediente sancionador por incumplir los compromisos. Pero hay algo también importante: el regulador anuncia que estas modificaciones se deben mantener para los cálculos de la oferta mayorista de la próxima temporada de fútbol.

Se abre a investigar pactos con Mediapro

Vodafone fue muy duro en sus alegaciones presentadas en el proceso. Era el más perjudicado por el sistema. Señaló que existen "claros indicios de mala fe y reincidencia" en Telefónica, al no tener en cuentao los abonados de Yomvi. A esto suma algo más grave: cree que existe un "entramado de acuerdos" entre la operadora y Mediapro -dueño de parte de los derechos del fútbol-. Sobre este último aspecto, la CNMC se reserva la posibilidad de analizar de oficio esos pactos en caso de que se detectaran indicios de conductas contrarias a la competencia.

Con todo, se trata de un golpe justo a las puertas de una nueva oferta mayorista. Un 'toque de atención' del regulador ante otra subasta de derechos este verano. Más de dos años después de esta pugna, la CNMC entra de lleno en la guerra del fútbol.